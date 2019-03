Meistergruppe hin, Trainerroulette her – in all dem aktuellen Trubel ist beim SKN St. Pölten ein ehemaliger „Dauerbrenner“ ein wenig aus dem Blickwinkel geraten. Nämlich jener zur Akademie. Ja, im letzten Jahr hat der SKN den Draht zur vom NÖ-Verband geführten Talenteschmiede verbessert. Das kann aber nur ein erster Schritt sein.

Als Klub, der sich unter den Top Sechs etablieren will, muss sich der SKN die Frage stellen, ob Klub und Akademie nicht noch näher zusammenrücken müssen. Für eine nachhaltige Entwicklung bei den Landeshauptstädtern wird das unabdingbar sein. Ein etablierter Bundesligist sollte die Ausbildung von Toptalenten nicht „auslagern“, sondern in die eigenen Hände nehmen. Das mag teuer sein, kann sich aber – Stichwort Transfererlöse – durch aus rechnen.

Weil sich die AKA St. Pölten durch solide Arbeit und gute Auslandstransfers fast schon zur „Cashcow“ entwickelt hat, wird beim NÖ-Verband wohl einiges an Überzeugungsarbeit notwendig sein, um die eingeschlafene Debatte wieder „aufzuwecken“.

Das muss im Interesse der Wölfe liegen. Wer keine prall gefüllten Taschen hat, um einzukaufen, muss sich heimische Talente möglichst früh sichern. Ohne eigene AKA wird das nur in Ausnahmefällen klappen.