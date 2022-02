Vergoldete Tränen

Was für ein Olympiatag! Benjamin Karl spannte die Fans ganz schön auf die Folter – und bescherte dem NÖ-Sport das erste „goldene“ Highlight dieser Spiele in China. Der Wilhelmsburger darf als erster Alpin-Boarder überhaupt einen kompletten Satz Olympischer Medaillen sein Eigen nennen. Zwölf Jahre nach seiner Silbernen von Vancouver kann der 36-Jährige das Hakerl unters letzte offene Ziel setzen. Nur mehr Olympia-Gold hat ihm in seiner Sammlung gefehlt. Bis zum Dienstag. Ein Erfolg, der dem vielfachen Champion enorm viel bedeutet.

Der sonst betont coole Draufgänger, diesmal ganz emotional: Im Ziel flossen die Tränen. Vor Freude, vor Erleichterung. Weil Benni jetzt angekommen ist. Weil er weiß, dass Trainingsschweiß, stundenlange Tüfteleien, viele quälende Übungseinheiten und Rückschläge nicht umsonst waren. Sie haben aus ihm letztlich den Olympiasieger Benjamin Karl gemacht.