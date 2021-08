Schon einmal sind die St. Pöltner reingetappt – in die „Schönfärberfalle“. Nämlich in der Abstiegssaison, als lange Zeit die hohe Qualität des Spielermaterials, unglückliche Matchverläufe und individuelle Patzer herhalten mussten. Bis dann nichts mehr schön zu reden war und der Abstieg zur bitteren Realität wurde.

Mit einem Punkt aus drei Pflichtspielen in Liga zwei ist der St. Pöltner Neustart bislang überschaubar ausgefallen. Nicht nur was die Ausbeute am Punktekonto betrifft. Auftritte wie jener gegen Rapid II sind Gift für einen Klub, der jedes Fünkchen Euphorie nach dem Abstieg dringend braucht. So blutleer darf sich – allen Anlaufschwierigkeiten zum Trotz – auch ein neu formiertes Team nicht präsentieren.

Mit öffentlicher Kritik halten sich Klubführung und Trainer zurück. Gut so – wenn und solange intern Tacheles geredet wird. Denn mit den St. Pöltner Möglichkeiten (Budget, Infrastruktur, Wolfsburg-Kooperation) ist die Favoritenrolle in Sachen Bundesliga-Rückkehr nicht von der Hand zu weisen.

Mit dem Druck müssen die Wölfe umgehen lernen. Und das nötige Selbstvertrauen dafür durch Leistung aufbauen …