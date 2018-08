Mit Beate Schrott und Ivona Dadic starten zwei St. Pöltnerinnen bei der Leichtathletik-EM. Schrott ist ein Urgestein der Union St. Pölten. Nach einer wenig erfolgreichen US-Trainingspartnerschaft ist sie heuer zu ihren Wurzeln und damit zu alter Stärke zurückgekehrt. Dadic hingegen hat erst nach Siebenkampf-EM-Bronze vor zwei Jahren ihre Zelte in der Landeshauptstadt aufgeschlagen. Die perfekten Bedingungen im Team von Union-Obmann Gottfried Lammerhuber lockten sie an.

Dadic ist in Berlin eine klare Medaillenanwärterin. Österreichs Leichtathletin des Jahres 2017 hat vor zwei Jahren mit Bronze in Amsterdam eine beeindruckende Serie gestartet. Es folgten Hallen-EM-Silber 2017 und Hallen-WM-Silber 2018, dazwischen noch Rang sechs bei der WM in London 2017. Bereits im Juni kam sie bis auf vier Punkte an ihren ÖLV-Rekord (6.417) heran. Kann sie auf diesen 200 Punkte draufpacken, dann werden die Titelkämpfe für sie sicher glänzend.

Bei Schrott, die 2012 über die 100-m-Hürden ins Olympiafinale gestürmt war, hängen die Trauben höher, doch der Einzug ins Semifinale ist bei einer Steigerung ihrer Jahresbestleistung auch realistisch. Erfahrung bei Europameisterschaften hat die 30-Jährige genug, sie ist zum vierten Mal dabei und holte 2012 in Helsinki Bronze.