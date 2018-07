Lieber auf Bundesliga-Niveau trainieren und sich mit wenigen Spielminuten abfinden? Oder einen Schritt zurück machen, Praxis und Selbstvertrauen tanken? Um diese Zwickmühle sind junge Fußballer nicht zu beneiden. Ahmet Muhamedbegovic hat sich für das Leih-Engagement in Amstetten entschieden. Aleksandar Vucenovic überlegt noch. Einen richtigen oder falschen Weg gibt‘s nicht. Ob‘s gepasst hat oder nicht, weiß man erst im Nachhinein.

Horn lockt Vucenovic mit Einsatzminuten auf Zweitliga-Level. Der SKN legt sich freilich gegen eine „Gratisleihe“ quer. Garantieren kann dem St. Pöltner keiner, dass er im Waldviertel eine Schlüsselrolle spielt. Bei den SKN Juniors, die diese Woche in die Regionalliga-Meisterschaft starten, wäre Vucenovic jedenfalls eine (dringend) benötigte Leitfigur. Denn die Flögel-Truppe ist auf Schützenhilfe von oben angewiesen, die Youngsters alleine könnten – wie schon im Vorjahr – ins Trudeln kommen.

Husein Balic, Siegestorschütze am Sonntag, hat sich über die Juniors Matchfitness und Selbstsicherheit geholt. Warum also in die Ferne schweifen? Ein, zwei Saisonen in der Regionalliga sind kein Drama. Dann aber sollte der Sprung gelingen. Oder die Erkenntnis reifen, dass es zum Profi nicht reicht.