Als kleine Oase mitten in der Stadt ist der Sparkassenpark Anziehungspunkt für viele Menschen. Doch nicht alle nutzen ihn für sportliche Aktivitäten oder zur Entspannung. Gleich neben dem Bahnhof sieht man auch einige, die hier Drogen konsumieren, und deren Dealer. Ein Problem, mit dem der Sparkassenpark schon länger zu kämpfen hat – mal mehr, mal weniger.

Um nun besser gegen diese unerwünschten Parkbesucher einschreiten zu können, möchte die Polizei eine zweite Schutzzone in der Stadt einführen. Damit können im Sparkassenpark, wie auch bereits seit Jahren am Hauptbahnhof erprobt, Störenfriede genauso wie Drogenverkäufer weggewiesen und am neuerlichen Betreten gehindert werden.

Das mag im Sparkassenpark den gewünschten Erfolg bringen und das subjektive Sicherheitsgefühl der Landeshauptstädter dort verbessern. Das

eigentliche Problem wird so aber nur verdrängt. Die Drogendealer und die Süchtigen werden dadurch nicht weniger, sie werden sich nur einen neuen Platz suchen.