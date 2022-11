Totgesagte leben länger

Seit es die Fußgängerzone gibt, wird ihr nachgesagt, dass sie die Innenstadt zum Sterben bringe. Zu wenige Parkplätze würden ihr Scherflein dazu beitragen. Gerade kurz vor Weihnachten mit seinen Einkaufssamstagen wird die Kritik der FPÖ wegen fehlender Parkplätze am Domplatz wieder lauter. Dadurch fehle die Frequenz. Dabei sind es die Markttage, an denen sich die meisten Menschen in der Innenstadt tummeln – trotz Parkverbot am Domplatz an diesen Tagen.

Doch gerade in der Weihnachtszeit ist eine stimmungsvolle Innenstadt ohne störende Parkplätze ein großes Plus und kann ein Besuchermagnet sein. Wichtig ist, dass es genug Parkplätze in Parkhäusern im direkten Umfeld gibt. Denn auch in den großen Shoppingmalls legen Einkaufsfreudige unzählige Meter zu Fuß zurück. Ausnahmen für Menschen, die das nicht können, müssen aber bestehen bleiben.