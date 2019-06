Nun geht es also los: Nach Jahren des Redens und Planens von unterschiedlichen Projektentwicklern kommt nun Schwung in die Revitalisierung im Bereich am Neugebäudeplatz. Der Abriss des Gründerzeit-Hauses am Kardinal-König-Platz ist der Auftakt für die

umfangreiche Entwicklung des Areals am östlichen Eingang zur Altstadt.

Für die Stadt ist das Projekt von Stefan Linder und Michael Miksch eine große Chance. Nach drei Jahrzehnten Leerstand unter den Löwa-Türmen werden neue Geschäfte den Neugebäudeplatz sicher aufwerten – auch optisch. Profitieren wird durch den großen Diskonter und ein neues Kaffeehaus nicht nur das umliegende Gebiet.

Vor allem wird der Platz dadurch künftig eine zentralere Rolle in der Stadtentwicklung einnehmen. Er kann sich von einem Schandfleck der Landeshauptstadt zum ansehnlichen Bindeglied zwischen dem Regierungsviertel und der Altstadt entwickeln.