Wie hektisch unser Leben mittlerweile zu sein scheint, zeigt sich wohl in nur wenigen Bereichen so sehr wie im Straßenverkehr. Keine Sekunde möchten die Fahrer dort verschenken. Tempolimits spielen da für viele ebenso nur eine untergeordnete Rolle wie das Handyverbot am Steuer. Deutlich wird die Situation auch auf Parkplätzen. Sperrflächen werden ignoriert, um möglichst kurze Wege zu haben, und Stellflächen an Orten „gefunden“, die nicht dafür gedacht sind. Mögliche Strafen scheinen die Lenker für einen kleinen Zeitgewinn bewusst in Kauf zu nehmen.

Doch der Egoismus kann auch viele Menschen gefährden – nämlich dann, wenn Notausgänge oder wichtige Zufahrten blockiert werden, wie zuletzt beim Brand im Ärztezentrum in der Julius-Raab-Promenade. In St. Pölten sind solche Situationen laut Feuerwehr leider keine Seltenheit.

Bei Notfällen zählt aber wirklich jede Sekunde – an das scheinen viele in ihrer Hektik nicht zu denken.