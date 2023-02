Win-win für Mensch und Tier

Wenn das Wetter passt, zieht es viele Menschen in die Natur. Seit vielen Jahren beliebt ist das Mountainbiken. Das begeistert zwar die Sportlerinnen und Sportler, lässt aber bei so manchem Grundbesitzer oder Jäger den Puls auch ohne Sport in die Höhe schnellen. Denn nicht überall sind Mountainbikes gern gesehen.

Auch in der Region kam es schon zu Streitigkeiten, weil Verbotsschilder missachtet wurden. Zumindest die Fahrt auf einer Strecke, die bisher schon gern genutzt wurde, wird jetzt legal. Der Verein Mountainbike-Initiative St. Pölten schildert mit der Gemeinde Pyhra die Bike-Route über den Kamm der Rudolfshöhe aus. Auch ein aufregender Single-Trail durch den Wald ist geplant.

Schön, wenn ein beliebter Weg jetzt legal wird. Das freut nicht nur sportliche Menschen, sondern auch die Tiere, die abseits des Weges wieder ihre Ruhe haben.