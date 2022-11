Wissen zieht an

Mit Plasser & Theurer hat sich ein Unternehmen mit Weltruhm einen Platz in St. Pölten gesichert. Aus einer Branche, die angesichts des Bedarfs an Alternativen zum Auto Zukunft hat.

Das alles kommt aber nicht von ungefähr. Seit mehr als 100 Jahren wird in der Eisenbahnerstadt St. Pölten in verschiedenen Betrieben an der Zukunft von Schiene und Bahn mitgearbeitet. Die Weichenwerke Wörth geben hier die Richtung für die Zukunft vor und auch die ÖBB sind weiterhin wichtiger Arbeitgeber.

Aufbauend auf dem Wissen von mehr als 100 Jahren wird in St. Pölten auch in die Zukunft investiert. Mehr als 500 Menschen können sich täglich i m ÖBB Bildungscampus fortbilden. Die Fachhochschule hat einen eigenen Studienzweig Bahntechnologie.

Dieses mit Voraussicht aufgebaute Wissen macht St. Pölten attraktiv und zieht an – innovative Betriebe und nachhaltige Arbeitsplätze.