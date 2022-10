Worte, die verpflichten

Sie kommt. Schon 2024 gibt es die Schnellbahn in und um die Landeshauptstadt. Zumindest dem Namen nach. Mit den ersten, dringend notwendigen Verbesserungen gibt das Land in Person von Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko den Linien einen neuen Namen.

Einiges an Geld nehmen Land und Bund in die Hand, damit die umliegenden Täler, der Wienerwald und auch Krems endgültig in einem Halbstunden-Takt angeschlossen werden. Zu Hilfe kommt moderne Technik. Bis endlich die letzten Abschnitte elektrifiziert sind, rollt der Akkuzug mit einer Österreich-Premiere zu Hilfe.

Damit sich der Aufwand aber schlussendlich lohnt, gilt es jetzt und auch über die Wahl hinaus aufs Gas zu drücken. Denn dringender war der Ausbau nie. Und wenn die jetzige Politiker-Generation nicht schnell ins Rollen kommt, dann bleibt von der Schnellbahn wohl bald nur ein Wortwitz.