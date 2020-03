Knatternde Motoren, stinkende Abgase, quietschende Handbremsen. Geräusche und Gerüche, die für die Bewohner der Innenstadt alltäglich sind. Vor allem in der Zeit, in der die Einfahrt in die Fußgängerzone erlaubt ist.

Mit Genehmigungen des Magistrats war vor Jahreswechsel auch noch die Einfahrt außerhalb dieser Zeiten erlaubt. Das ist nun nicht mehr so, Genehmigungen wurden für 2020 nicht mehr erteilt. Paketdienste müssen sich also sputen, noch rechtzeitig ihre Packerl mit dem Lieferwagen an die Kundschaft zu bringen. Ansonsten droht entweder eine Strafe oder sie müssen die Pakete zu Fuß autofrei in die Innenstadt bringen.

Das ist nicht ganz einfach, da das eine oder andere Geschäft erst kurz vor Ende der Einfahrtsfrist den Laden öffnet. Es wäre daher ein großes Entgegenkommen der Geschäftsleute die Öffnungszeiten anzupassen oder die Pakete früher in Empfang zu nehmen. Das schont die Nerven der Lieferdienste und auch die der Innenstadt-Bewohner.