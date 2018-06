Wenn Menschen für etwas mehr Zeit als üblich aufwenden müssen oder ihre tägliche Routine nicht beibehalten können, dann ist das für viele ein Problem. Selbst dann, wenn der Grund dafür nur temporär und der Zeitverlust minimal ist.

Kein Wunder also, dass der jährliche Baustellensommer sich bei Autofahrern schlecht aufs Gemüt auswirkt. Und in

St. Pölten wird es heuer zahlreiche Baustellen geben, deren Auswirkungen spürbar sein werden. Aktuell etwa die Sanierung der Stockingerbrücke im Westen der Stadt. Oder die halbjährige Sperre der Prandtauerstraße ab kommender Woche. Auch in der Unterwagramer Straße und der Herzogenburger Straße wird gebaut.

Bei all dem Grant hinter dem Lenkrad werden dabei gerne die positiven Aspekte dieser Maßnahmen vergessen. Der teils dringend notwendige Tausch alter Leitungen, die danach verbesserte Asphaltschicht oder der investierte Millionenbetrag, von dem viele lokale Unternehmen profitieren. Was vielen nicht auffällt: Um darüber nachzudenken, steht man eigentlich viel zu kurz im Stau.