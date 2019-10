Da mussten sie schon ein wenig schlucken, die Roten der St. Pöltner SPÖ, als das Gemeindeergebnis für die Nationalratswahl in der Parteizentrale eintrudelte. Zwei Prozent hinter der ÖVP in der Stadt. Das tat der roten Seele wirklich weh. Im Gegensatz dazu jubelte die Stadt-ÖVP, Vizebürgermeister Matthias Adl sprach gar von einem „historischen Ergebnis“.

Die Ereignisse in der Bundespolitik bescherten auch der FPÖ in St. Pölten ein schlechtes Ergebnis. Die Erklärung war bundesweit überall die selbe – es sei eine Schmutzkübelkampagne gewesen. Aufgrund der Geschehnisse werden sie selbst in der nächsten Zeit vor der eigenen Tür kehren müssen.

Zu euphorisch sollte die ÖVP aber auch nicht für die Gemeinderatswahl in St. Pölten sein, trotz des türkisen Erfolgs in der Stadt. Zwar zieht der Kurz-Kurs hier ebenfalls. Das tat Stadler bislang aber auch in St. Pölten. Bei der Gemeinderatswahl 2021 werden die Karten wieder neu gemischt, und da verteidigt die SPÖ einen satten Vorsprung.