Am Anfang war der Wert … – der hat Sigrid Tschiedl schon immer fasziniert.

„Wer sich seiner persönlichen Werte bewusst ist und diese nach außen lebendig verkörpert, kann zufrieden und erfolgreich werden“, ist die St. Pöltnerin, die seit mehr als 20 Jahren als Regisseurin und Kommunikationstrainerin international tätig ist, überzeugt.

Deshalb hat sie ein Werte-Buch geschrieben, das sie in ihrer Heimatstadt präsentierte – aufgrund der Corona-Krise nur in kleinem Rahmen. Dafür live im Internet. „Buch und Präsentation – toll“, war Kollege Roman Szeliga, Erfinder der CliniClowns, begeistert.

„Es bahnt sich in Zeiten wie diesen der größte und schnellste Wertewandel der Menschheit an – ich möchte helfen, dass wir die Zukunft positiv und bunt sehen können“, so Tschiedl.