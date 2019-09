Nicht nur die Landeshauptstadt wurde türkis umgefärbt, auch in jeder einzelnen Gemeinde im Bezirk St. Pölten-Land ist die Volkspartei an der Spitze. Türkis umgefärbt wurden die sozialdemokratischen Hochburgen Traismauer, Herzogenburg und Wilhelmsburg. Auch in den beiden roten Gemeinden des Pielachtals, Ober-Grafendorf und Weinburg, liegt die Kurz-Partei vor der SPÖ.