Seit 50 Jahren hat St. Pölten mehr als nur ein Amtsblatt

Ein neuer Schulcampus, Baustellenfotos und Gratulationen vom Bürgermeister. Das findet jeder St. Pöltner Haushalt im aktuellen St. Pölten Konkret. Eine Kindergarten-Eröffnung war es 1973 und die Erklärung von Bürgermeister Hans Schickelgruber über den Versuch der Stadt „über kommunale Belange in Kenntnis zu setzen“. In 50 Jahren ist daraus ein buntes Magazin geworden, das Produkt einer „hervorragenden Redaktion“ und nicht seines, betonte Bürgermeister Matthias Stadler zum Jubiläum. „Zum Hineinregieren habe ich gar keine Zeit.“

Drei Viertel aller Menschen, die in St. Pölten leben, greifen regelmäßig zu St. Pölten Konkret. Rund 85 Prozent vertrauen dem Magazin laut Umfrage, resümierte der aktuelle Chefredakteur Thomas Kainz in einer Runde mit allen seinen Vorgängern aus fünf Jahrzehnten beim Jubiläumsfest. Er sieht die Funktion von St. Pölten Konkret darin, alle Informationen zu liefern, die es wert sind zu wissen, geprüft auf ihre Richtigkeit.

Von 600 auf 20.000 Exemplare

Bevor das ab 1924 monatlich herausgegebene Amtsblatt 1973 erstmals unter dem heutigen Namen erschien, „gab es einen merklichen Mangel an Information in der Stadt. Das Blatt, das vor allem Verlautbarungen enthielt, erschien nur in 600 Exemplaren“, erinnert sich der erste Chefredakteur Siegfried Nasko. Bürgermeister Hans Schickelgruber beauftragte ihn mit dem Aufbau eines Pressereferats und periodischen Mitteilungsblatts. Vorerst wurden die ersten acht Seiten redaktionell besonders gestaltet und rund 20.000 Exemplare an alle Haushalte verteilt. Der Name „St. Pölten konkret“ war eine Anregung des damaligen Vizebürgermeisters Oswald Hameder. 1978 wurde das Heft bunt. Das neue Konzept entwarf Hanns Schubert. „Das Magistrat war eine einmalige Arbeits- und Kreativstätte, ich habe Visionäre als Kollegen und Vorgesetzte gehabt“, blickt Nasko zurück.

650.000 bis 690.000 Exemplare werden heute pro Jahr gedruckt. „Im Kern steht damals wie heute drin, was passiert, was man über die Stadt wissen muss“, fasst Kainz' Vorgänger Michael Koppensteiner den Anspruch zusammen. „Das Konkret war immer ein Spiegel dessen was in der Stadt passiert, wo man sieht was Stadtentwicklung ausmacht“, meint Johannes Reichel, der zuvor Langzeit-Chefredakteur Nasko nachgeflogt war. Es trage Themen mit über alle Bereiche und sei auch wichtig gewesen für die Identifikation mit St. Pölten und das Selbstverständnis der Menschen, die hier Leben. Den Regierungsviertel-Bau etwa erinnert sich der dritte Chefredakteur Peter Bylica, aber auch die Entwicklung der Verkehrslawine und als Wohnstandort - und „es gibt kaum eine Sportart, die man hier nicht machen kann“.

Wenn es das Konkret nicht gäbe, ginge der Stadt viel an Saft verloren. Ex-Konkret-Chefredakteur Peter Bylica

St. Pölten Konkret hat sich mit der Zeit selbst weiterentwickelt, erzählte Martin Koutny, mittlerweile Leiter des Bürgerservice. Bei der Neugestaltung sei unter anderem auf die Medienkompetenz der Fachhochschule zurückgegriffen worden. Eyetracking und eine Diskussion mit Bürgern lieferte bei Tests wichtige Erkenntnisse. „Am meisten gelesen werden die Serviceseiten.“ Wichtig sei auch ein regelmäßiger Erscheinungstermin. Das Heft erscheint jeden ersten Montag im Monat, jedes zweite Mal als Bezirksausgabe mit einer Auflage von rund 80.000 Stück. Im Bürgerservice werde jedes Heft von vorne bis angeschaut, für Auskünfte zu wissen, was los ist in der Stadt. Auch Chatbot Lou wird mit den Infos gefüttert.

Für das Jubiläumsjahr bekam St. Pölten noch einmal ein frisches Design. Mit Unterstützung der lokalen Agenturen „Boutique Brutal“ und „Context“ sowie dem NÖ-Pressehaus bekam das Heft eine klarere Struktur. „Manches hatte sich eingeschlichen, etwa zu lange Texte. Nun gibt es wieder mehr Weißraum und Platz für Bilder“, weiß Michael Koppensteiner. „Ohne aber den Charakter von St. Pölten anzugreifen.“

„Produkt entsteht nicht im Elfenbeinturm“

„St.Pölten Konkret steht heute für Öffentlichkeitsarbeit in St. Pölten. Das ist nicht allen Städten gelungen“, betonte der Bürgermeister, der ab 1992 selbst unter Nasko mitarbeitete, in der Runde mit wichtigen Partnern. „Was im Konkret steht gilt. Daran kann sich die Wirtschaft bei aller Dynamik und Gerüchten anhalten“, unterstrich stp*Plattform-Obmann Dominik Mesner. Und er zeigte sich erfreut, dass viele subkulterelle Teile der Stadt darin vertreten sind. Lob gab es auch für seinen früheren Chef und Vorgänger Hanns Schubert: „Er ist anders, für ihn braucht es immer Innovation.“ Die Beziehung der Inserenten habe sich aber erst entwickelt, berichtete das frührere „Gesicht nach außen zur Wirtschaft“ des Konkret Hilde Hofbauer. Die Angst war da, dass „Farbe hängenbleibt“. Mittlerweile hätten aber auch kleine Firmen im Konkret eine Werbemöglichkeit gefunden.

Die gute Zusammenarbeit betonte Geschäftsführer Michael Ausserer vom NÖ-Pressehaus. Seit über 20 Jahren wird St. Pölten Konkret dort produziert. „Sachen mit Bezug zu Region mag man lesen“, ist er überzeugt. Der Mensch brauche Regionalmedien, die Zuversicht nach vorne tragen. Das Produkt menschle, entstehe nicht im Elfenbeinturm. Das Bedürfnis nach qualitativer Information werde auch nicht aussterben, nur das „Gefäß werde ein anderes“, so Ausserer. 40.000 verschiedene Nutzer hat heute die Website. Drei Viertel der Zugriffe kommen von mobilen Endgeräten, weiß Thomas Kainz. Dazu kommen 19.000 Facebook-Follower, 8.000 bei Instagram und ein YouTube-Kanal. Das bringt große Chancen, aber auch die Verantwortung, auf dem hohen Level zu bleiben, blickte Matthias Stadler mit Dank an alle Partner in die Zukunft.