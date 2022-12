Bald Uni-Ambulanz für Psyche in St. Pölten?

Nicht nur als Kostenfaktor im Gemeinderat lässt die Bertha-von-Suttner-Privatuniversität aufhorchen. Angesichts steigenden Bedarfs an Angeboten zur seelischen Gesundheit will die Uni schon bald mit einer multidisziplinären Universitätsambulanz die Versorgung in St. Pölten verbessern.

Vorhandene Kompetenzen aus Studiengängen nutzen

Die Ambulanz soll niederschwellige und zugleich spezialisierte Angebote in den Bereichen Psychotherapie, Sozialberatung und inklusive Angebote bieten, heißt es von der Universität. Für praxistaugliche, barrierefreie Räumlichkeiten mitten in der Stadt werden aktuell Verhandlungen geführt. Die Leistungen sollen in der Anfangsphase der Ambulanz völlig kostenfrei angeboten werden. Ein Vollbetrieb ist für das zweite Quartal 2023 geplant.

Die Suttner-Uni will für die Ambulanz die vorhandenen Kompetenzen der Studiengänge Soziale Arbeit, Psychotherapie und Inklusionspädagogik nützen. Studierende in höheren Semestern, die schon die Praxiszulassung erworben haben, werden bereits eingeschult. Eng von Lehrenden supervisiert, werden sie die Angebote durchführen. Durch innovatives, disziplinübergreifendes Zusammenarbeiten soll besonders effektiv Menschen geholfen werden, bei denen mehrere Probleme zusammentreffen.

Kosten für Führung eigenfinanziert, Lions unterstützen

Für die Kosten der Räumlichkeiten in den ersten beiden Jahren hat die Suttner-Privatuniversität ein Ansuchen zur Übernahme in Höhe von rund 120.000 Euro gestellt, erklärt die Stadt. Die Kosten für die Führung des Betriebes seien eigenfinanziert. Laut Stadt soll die Ambulanz nach zwei Jahren als Lehr- und Forschungsambulanz dann als Versorgungsambulanz mit Abrechnung über die ÖGK geführt werden.

Für die von Anfang an mitlaufende Begleitforschung wurde laut Uni ein Forschungskonzept erstellt. Finanziell unterstützt werde die Uni-Ambulanz auch vom Lionsclub St. Pölten.

Maßgeschneiderte weitere Angebote sollen gestaltet werden, um im Zusammenwirken mit etablierten Diensten und Einrichtungen wie Antlas, Neustart, Caritas, Diakonie, Verein Wohnen und anderen eine lebensweltnahe Versorgung anbieten zu können. Die Ambulanz wird insbesondere für Menschen mit sozialen und psychischen Problemen entsprechende Behandlungsplätze bieten sowie für Menschen mit Behinderungen.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.