Es war eine routinemäßige Kontrolle des Zolls, doch sie brachte nicht Alltägliches ans Tageslicht: Ein Pole führte in seinem Auto einen Taser mit. Die hierzulande verbotene Waffe war aber als Taschenlampe getarnt.

Die Zollfahnder hielten den Lenker in Spratzern auf. Auf die Nachfrage hin, warum er den Elektroschocker dabei hatte, hatte er eine simple Erklärung parat: Er hatte vergessen, diese aus dem Auto zu geben. In Polen sei der Taser, beteuerte er, erlaubt. Das interessierte die heimischen Beamten aber herzlich wenig: Gegen ihn wird in Österreich jetzt ein Waffenverbot verhängt.