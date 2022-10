Eine spätnächtliche Taxifahrt inspirierte die Mundartband rund um Ferdinand "Ferdl" Pirkfellner zu ihrem neuen Lied "Die letzte Fuhr". Der St. Pöltner Nachttaxifahrer Walter Pichler und dessen Aussage "Du bist heit mei letzte Fuhr" war der Anstoß für den Song.

Am Herrenplatz übergab die Band das Lied an Walter persönlich und präsentierte das Musikvideo. In dem Video spielten einige St. Pöltner Stars mit, darunter Joe Ritter vom Taxiunternehmen Ritter, Bürgermeister Matthias Stadler und natürlich Walter selbst.

Danach gab die Band noch ein Live-Konzert.

