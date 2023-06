Beim Sommerkonzert der Dommusik gibt es heuer die „Tangomesse“

Die Diözese St. Pölten lädt am Sonntag zu ihrem diesjährigen Sommerkonzert der Dommusik. Auf dem Programm stehen Martin Palmeris „Misa a Buenos Aires“ („Messe für Buenos Aires“) und Ralf Hesses „Suite für Jazztrompete & Kammerorchester“. Beginn ist um 18 Uhr im Dom von St. Pölten.

In der „Misa a Buenos Aires“, auch „Tangomesse“ genannt, verbindet der gebürtige Argentinier Palmeri den Tango mit klassischer, geistlicher Musik. Der Gesang des Chores trifft auf Tango-Elemente, die das Orchester beisteuert. In St. Pölten wird das Stück vom 60-köpfigen Domchor, dem Jugendensemble sowie dem Domorchester und Solistinnen und Solisten unter der Leitung von Domkapellmeister Valentin Kunert aufgeführt.

Eine besondere Rolle wird dem typischen Tango-Instrument Bandoneon, das zu den Harmonikainstrumenten gehört, zukommen: Mit seinen stark ächzenden und schnaubenden Luftgeräuschen bereichert es den religiösen Text mit Emotionen wie Schmerz, Trauer und Freude. Das Bandoneon wird von Milos Avramovic gespielt. Monika Schwabegger übernimmt den Alt. In ihren Solo-Passagen wird sie von Antoinette Pylarinu durch improvisatorische Tanzelemente begleitet.

„Suite für Jazztrompete & Kammerorchester“ mit Benny Troschel als Solist

Neben der „Misa a Buenos Aires“ wird den Besucherinnen und Besucher am Sonntag auch die „Suite für Jazztrompete & Kammerorchester“ in drei Sätzen von Ralf Hesse geboten. Die Trompete wird von Benny Troschel gespielt, der damit den Part des Solisten übernimmt. Das Orchester ist lediglich für die harmonische und rhythmische Begleitung zuständig. Die im Jazz üblichen Rhythmusgruppen aus Klavier, Bass und Schlagzeug fehlen bei dem Stück also, Troschel hat mehr Spielraum für Improvisationen.

Karten für das Sommerkonzert im Dom können an der Abendkassa, die 30 Minuten vor Konzertbeginn öffnet, gekauft werden. Tickets kosten 30 Euro für Erwachsene und 18 Euro für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende. Ö1-Club-Mitglieder zahlen 24 Euro. Die Reservierungen laufen über dommusik.com. Es herrscht freie Platzwahl.