Suzanne Vega: „Finde heraus, was dich schräg macht“

Mit Hits wie „Tom's Dinner“ oder „Luka“ spielte sich Suzanne Vega in die Herzen vieler Fans rund um den Globus. Vor ihrem Konzert im VAZ am Sonntag, 9. Juli, sprach sie mit der NÖN.

NÖN: Sie starten bald Ihre Europatour und kommen auch nach Österreich. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit Österreich?

Suzanne Vega: Ich habe einige liebgewonne Erinnerungen. Wir hatten eine großartige Zeit auf einem Ball, wir hatten tolle Kostüme an, haben viel Make up getragen und waren in dieser palastähnlichen Location.

Außerdem hat meine Tochter eine starke Verbindung zu Graz. Als wir das erste Mal da waren, hat sie mir erklärt: „Das ist meine wahre Heimatstadt.“ Sie war sehr jung, wir waren in einem Tierpark. Und ich habe ihr ein T-Shirt gekauft mit der Aufschrift „Graz. Austria“, um sie an ihre „Heimatstadt“ zu erinnern.

Was erwartet das Publikum bei „An Intimate Evening of Songs and Stories“?

Suzanne Vega: Eine Mischung aus älteren und neuen Songs. Dazwischen erzähle ich kleine Geschichten, die hinter den Liedern stecken. Auf der Bühne bin nur ich mit der Gitarre und mein langjähriger Musikdirektor Gerry Leonard.

Als ich meinen Kolleginnen von diesem Interview erzählt habe, haben alle begeistert reagiert, egal welches Alter. Wie gemischt ist denn das Publikum auf ihren Konzerten?

Vega: Es sind alle Altersklassen verteten. Ich glaube, das ist, weil immer wieder neue Covers meiner Songs produziert werden. Eine deutsche Band [AnnenMayKantereit Anm.] hatte jetzt großen Erfolg mit „Tom's Diner“.

So eine Tour ist sicher sehr anstrengend, wie gehen Sie damit um?

Vega: Diese Tour ist jetzt nur ein paar Wochen lang, außerdem ist es Sommer, da ist es immer angenehm. Ich habe keine wirklichen Rituale, aber ich entspanne mich vor der Performance, wenn ich mich schminke. Ich versuche Yoga oder irgendeinen anderen Sport jeden Tag zu machen. Und ab und zu ein Wodka, etwas das Spaß macht. Außerdem höre ich viel Musik, meine Lieblingsentdeckung in letzter Zeit war Fontaines D.C., eine irische Punkband.

Sie haben ein Lied über den Konflikt in der Ukraine geschrieben, „Last Train From Mariupol.“ Es ist Krieg in Europa, wir spüren die Auswirkungen der Pandemie...Welche Rolle kann hier Musik spielen?

Vega: Musik hält fest, was passiert und macht es publik. Mich hat die Situation in der Ukraine sehr bewegt, am Anfang war das Thema sehr öffentlich und die Bilder dauerpräsent. Ich habe auch einen Song über Covid geschrieben, einen über das postapokalyptische New York nach Covid, einen über Pflege und Betreuung...

Foto: George Holz

Sie werden „Die Mutter von MP3“ genannt, da Tom's Diner der erste Song welweit war, der in dieses Format umgewandelt wurde. Was sagen Sie zur jetzigen Entwicklung in der Musikszene? Gerade Streaminganbieter wie Spotify stehen ja in der Kritik, dass sie Artists nicht fair entlohnen.

Vega: Die gute Seite ist, wir können jetzt alle immer Musik genießen. Aber gleichzeitig wird die Musikszene mehr oder weniger zerstört, denn niemand will mehr für Musik zahlen. Ich habe gelernt mich anzupassen: Ich kann bis zu 60 Prozent mehr für meine Songs bekommen, weil ich mein eigenes Label habe. Und es gibt immer noch einen Unterschied wie Künstlerinnen und Künstler entlohnt werden. Taylor Swift hat all ihre Songs neu aufgenommen, weil sie die Originale nicht verkaufen konnte.

Welchen Tipp haben Sie denn dann für Nachwuchsmusikerinnen und -musiker?

Vega: Es ist immer gut, einen Anwalt zu haben, der sich alles anschaut. Aber abgesehen davon, das Wichtigste ist, den eigenen Stil zu finden. Herauszufinden, was sind meine Stärken, und noch viel wichtiger, Schwächen. Denn die können zum eigenen Stil werden. Nicht jeder hat sieben Oktaven, aber das kann das Besondere sein, wie bei Lou Reed. Finde heraus, was an dir wirklich schräg ist.

Und was ist an Ihnen wirklich schräg?

Vega: Ich war als Kind sehr in mich gekehrt, ich habe nie richtig aufgepasst, sondern in meiner Fantasiewelt gelebt. Aber das ist, was mich zu einer guten Songwriterin macht.