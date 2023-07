Cari Cari: „Am Ende des Tages geht's um Musik, nicht um TikTok-Trends“

NÖN: Ihr zweites Album "Welcome To Kookoo Island" ist letztes Jahr erschienen. Es handelt unter anderem von Inseln und vermittelt ein Sommergefühl. War/ist die LP für Sie auf eine Weise Zufluchtsort in schwierigen Zeiten?

Stephanie Widmer: Als die Corona-Pandemie begann sind wir gerade von einer Tour zurückgekommen, die eigentlich fast zwei Jahre, ohne richtige Verschnaufpausen, angedauert hat. Deshalb ging es uns damit eigentlich sehr gut. Wir waren in unserem Studio am Neusiedler See und hatten auf einmal sehr viel Zeit und Ruhe uns mit Musik zu beschäftigen, ohne Erwartungsdruck und Deadlines.

Alexander Köck: Unsere Musik kommt sehr aus dem Unterbewusstsein: Wir waren selbst überrascht, dass sich ein roter Faden durch alle Lieder gezogen hat. Es ging immer um Inseln, U-Boote oder unsere Kindheit. Ich glaube, dass war unser Versuch mit diesen ganzen Krisen zurechtzukommen. Wir haben uns unser eigenes Kookoo Island gebaut.

Ein Song Ihrer ersten EP trägt den Titel "Dear Mr. Tarantino". Stimmt es wirklich, dass Sie Cari Cari gegründet haben, damit Ihre Musik in einem Tarantino-Film vorkommt?

Widmer: Es stimmt eigentlich schon, dass wir uns so gegründet haben. Da gibt es natürlich auch noch andere Ziele, aber es ist auch eine schöne Geschichte, um unsere Musik zu erklären. Unsere Musik klingt wie der Soundtrack zu einem Tarantino-Film. Da kennt man sich aus.

Sind Sie sich schon begegnet?

Widmer: Wir sind uns leider noch nicht begegnet!

Ihr neuestes Lied ist letzte Woche erschienen und heißt "My Grandma Says We Have No Future". Hat das wirklich eine Ihrer Großmütter gesagt?

Köck: Ja, das war meine Großmutter. Ich war am Tag nach dem Wiener Terroranschlag bei ihr zu Besuch. Das hat sie wirklich mitgenommen. Beim Gehen hat sie so etwas gesagt, wie „Ich bin froh, dass ich schon so alt bin - ich hab keine Energie mehr für diese ganzen Krisen“.

Welche Botschaft hat der Song?

Köck: Daraufhin habe ich mir gedacht: Nein, das Leben muss weitergehen, und hab das Lied geschrieben. Übersetzt lautet der Refrain ja: Meine Großmutter sagt wir haben keine Zukunft. Gott sei dank hat meine Mama einen zachen Hund erzogen („Trooper“).

Durch TikTok und Co. verändert sich ein wenig die Art und Weise wie junge Menschen Musik konsumieren. Einige Musikschaffende wollen durch stetiges Content kreieren dem Trend gerecht werden. Was halten Sie von dieser Entwicklung?

Widmer: Wir nutzen natürlich auch soziale Medien und Streaming Dienste. Auf Spotify hören jedes Monat fast 600.000 Menschen aus aller Welt unsere Musik. Wir sind aber sehr davon überzeugt, dass es eine Falle ist, wenn man Trends nach hechelt. Am Ende des Tages geht es um die Musik. Und die Qualität der Musik leidet definitiv wenn man jede Woche veröffentlicht.

Köck: Ich glaube das ist auch eine Chance. Wenn alles immer beliebiger und seichter wird, wollen wir der Gegenpol sein. Wir sind für alle da, denen diese Reizüberflutung zu viel ist.

Sie haben schon in Wien, London und Hamburg gewohnt und auf internationalen Bühnen Konzerte gespielt. Wie ist das Tourleben für Sie?

Widmer: Das Tourleben ist abwechslungsreich, aufregend, schön und anstrengend (lacht).

Köck: Wir werden immer besser darin das Tourleben zu genießen. Wir spielen zum Beispiel vier Konzerte in Skandinavien und hängen davor und danach einen Urlaub an. Selbiges vor unseren Konzerten in Spanien. Das erfordert ein bisschen Vorausplanung, aber zahlt sich sehr aus.

Gibt es eine Venue, ein Land, wo Sie sich am meisten „zuhause" fühlen?

Widmer: Die Konzertsäle in den Niederlanden sind wirklich sehr gut.

Köck: Ja, da fühle vor allem ich mich sehr zuhause. Ich liebe Holland und lerne auf langen Autofahrten die ganze Zeit holländisch (Lernen durch Sprechen). Das geht allen sehr auf die Nerven (lacht).

Momentan sind Sie wieder auf Tour und halten für einen Abend in St. Pölten. Das ist nicht Ihr erster Auftritt in der Landeshauptstadt. Was verbinden Sie mit St. Pölten?

Widmer: Wir sind sehr gern hier. St. Pölten hat ja nicht den allerbesten Ruf, drum waren wir eigentlich sehr begeistert, wie wir das letzte Mal beim Cinema Paradiso Open Air gespielt haben.

Köck: Ja, die Innenstadt ist wirklich sehr schön. Wir freuen uns schon sehr auf den Auftritt!