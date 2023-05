Clara Luzia: „Meine Musik zeigt meine Welt“

NÖN: Ihr aktuelles Album "Howl at the Moon, Gaze at The Stars" ist im Jänner erschienen. Was war die Inspirationsquelle für Ihr achtes Album?

Clara Luzia: Ehrlicherweise entstand das Album primär, weil einfach wieder eines fällig war. Das Musikbusiness – vor allem hierzulande – läuft immer noch nach dem alten Rad: Album, Promo, Berichterstattung, Airplay, Tour. Wenn man also länger kein Album macht, kann man recht schnell verschwinden. Dazu kam, dass ich "The Greatest Gift" geschrieben hatte. Der Song liegt mir wirklich sehr am Herzen, den wollte ich nicht nur als Single in die Welt schicken, sondern ihm die schöne Bühne eines Albums bieten.

Ihr Album wirkt beim Durchhören vielseitig – von rockig bis ruhig, fast melancholisch und doch mit Leichtigkeit verbunden. Wie würden Sie Ihr Album beschreiben?

Clara Luzia: Ich tue mir wahnsinnig schwer, meine eigene Arbeit zu beschreiben oder zu bewerten. Dazu stecke ich zu sehr drin. Ich empfinde sie aber beim Hören auch als recht abwechslungsreich, aber trotzdem auf eine Art homogen.

In den letzten Jahren haben Sie viel als Film- und Theaterkomponistin gearbeitet. Was macht für Sie den großen Unterschied, an einem eigenen Album zu arbeiten oder Musik für ein Stück zu kreieren?

Clara Luzia: Ja, das war im Grunde meine Hauptarbeit, sehr viel Theater vor allem. Das hat sich in den letzten Jahren entwickelt und ich genieße das sehr. Es ist ein Privileg und großes Glück für mich, Musik auch in anderem Rahmen als dem klassischen Pop-/Rock-Kontext machen zu können. Meine eigene Musik dreht sich doch sehr darum, wie ich die Welt sehe, um einen Versuch, mir die Welt verständlich zu machen. Im Theater geht es überhaupt nicht um mich, sondern um den Stoff und die Schauspielerinnen. Das ist sehr angenehm, aber ein ganz anderer Zugang. Ich kann aus beiden Bereichen was für den jeweils anderen Bereich mitnehmen. Das war vor allem auch beim aktuellen Album der Fall, wo ich viel - vor allem soundmäßig, aber auch von der Arbeitsweise her - aus meiner Theaterarbeit übernommen habe.

Was erfüllt Sie mehr?

Clara Luzia: Das kann und möchte ich nicht hierarchisieren. Aber am liebsten ist mir, beides machen zu können.

Momentan sind Sie mit Band auf Tour. Wie ist das Tourleben für Sie?

Clara Luzia: Das Tourleben ist für mich durchwachsen. Ich bin sehr gestresst und leicht überfordert von dem ganzen Rundherum - der Organisation, der Fahrerei, Schlepperei und Merch-Verkauf. Aber das Spielen an sich genieße ich sehr. Ich liebe meine derzeitige Band sehr, wir schaffen es eine Energie auf der Bühne zu kreieren, die oft magisch wird. Und das überträgt sich auf's Publikum, das entsprechend reagiert, was sehr, sehr besonders werden kann. Und ich liebe die Leichtigkeit, die sich für mich erst durch die Routine auf Tour entwickelt.

In St. Pölten gastieren Sie am Donnerstag, 11. Mai, im Cinema Paradiso. Was gefällt Ihnen besonders an der Location?

Clara Luzia: Ich habe grundsätzlich einen großen Faible für Venues, die irgendwie mit Kino zu tun haben - ehemalige Land-Kinos, adaptierte Stadtkinos. Dort herrscht immer eine eigene, irgendwie anachronistische oder zeitlose Atmosphäre, was gut zur Musik passt.

Was planen Sie nach der Tour?

Clara Luzia: Es geht im Frühling und Sommer weiter mit Einzelshows. Und sonst im Moment keine Pläne, ich schaue, was kommt. Irgendwas kommt immer.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.