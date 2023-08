Mit „Soul Special“ zeigt Juliane Stieglitz Seele und Emotion

Als Kleinkind in Afrika aufgewachsen wurde die Jazz-Sängerin Juliane Stieglitz erstmals von rhythmischen Klängen fasziniert. Durch Zufall kam sie in ihrer Jugend über die Musikschule zum Jazzgesang und absolvierte ihr Studium am Schubert-Konservatorium in Wien. Der Musik, vor allem dem Soul und Jazz, widmet sich die St. Pöltnerin seit mittlerweile 30 Jahren – und das mit purer Leidenschaft und Hingabe. Ihr „Soul Special“ präsentiert sie gemeinsam mit Keyboarder Christoph Richter am Samstag, 26. August, um 19.30 Uhr, in der Odyssee Bar am Viehofner See.

Soul-Klassiker sowie Lieder ihres zweiten Albums „Dancing Alone“ will Stieglitz Gästen am See vorstellen. „Akustische Song-Versionen sollen das Publikum tief berühren und Emotionen zeigen lassen“, erzählt die Sängerin von ihrer Intension. Vor allem das Zulassen von Gefühlen wie Freude, Glück aber auch Traurigkeit will sie mit ihrer Musik vermitteln. „Melancholie kann unglaublich schön sein und unter die Haut gehen“, ist sie überzeugt.

Sonst mit großer „Julian' Flat 7“-Bandbesetzung steht sie diesmal im Duo auf der Bühne. Sie freut sich besonders, denn: „Je kleiner und reduzierter das Setup ist, desto intimer und intensiver kommen die Songs an.“ Dabei entstehe mit dem Publikum eine Art Wechselspiel aus Freude verspüren und Freude bereiten.

Weitere Informationen gibt es unter www.julianflat7.at. Kartenreservierungen sind unter juliane@stieglitz.at möglich.