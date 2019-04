In wenigen Tagen, nämlich am 26. April, wird der 32-Jährige sein Debütalbum „Von Mädchen und Farben“ präsentieren. Knapp zwei Wochen später gibt’s davon in St. Pölten zu hören – denn Josh. kommt am 9. Mai für ein Konzert in die Landeshauptstadt, genauer gesagt ins Warehouse. Neben „Cordula Grün“ ist am neuen Album auch die nächste Single „Vielleicht“ zu hören. Das Album erscheint bei Warner Music Germany. Support beim Konzert ist übrigens der St. Pöltner Mundartsänger Lukascher.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Mehr Infos unter https://vaz.at/frames/programm/vaz_show_act.php?act_id=4012&syear=aktuell und http://joshsmusik.at/

Tickets unter im NÖN-Ticketshop.

Der NÖN hat Josh. im vergangenen November bereits verraten, warum er ausschließlich auf Deutsch singt, welche seine wichtigsten Tipps an Nachwuchskünstler sind und wie er es findet, dass es jetzt einen eigenen Wikipedia-Artikel über ihn gibt.

Nachzulesen ist das gesamte Interview hier.