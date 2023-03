Tom Jones spielt einzigen Österreich-Gig im VAZ St. Pölten

NXP ist ein riesiger Coup gelungen: Musiklegende Tom Jones beehrt am 25. Juni im Rahmen seiner „Ages & Stages“-Tour auch das VAZ St. Pölten als einzigen Standort in Österreich.

„Tom Jones ist eine absolute Legende, ein Titan des Showbusiness – tatsächlich einer der größten und unverwechselbaren Sänger der letzten sechs Jahrzehnte“, freut sich NXP-Geschäftsführer René Voak über den Erfolg. Er sieht es als Bestätigung für den Stellenwert des VAZ, dass Tom Jones seinen einzigen Österreich-Auftritt heuer in St. Pölten gibt.

Der 82-Jährige schreibt seit mittlerweile sechs Jahrzehnten Musikgeschichte. Der Sohn eines Bergarbeiters aus Pontybridd (Wales) stieg vom Hilfsarbeiter und Staubsaugervertreter zu einer der größten Ikonen des Showgeschäfts auf. Seine musikalische Bandbreite reicht von Pop und Rock über Gospel und Soul bis zu Blues und Country Music. In seiner Karriere verkaufte Jones über 100 Millionen Tonträger.

Tom Jones ist eine absolute Legende, ein Titan des Showbusiness – tatsächlich einer der größten und unverwechselbaren Sänger der letzten sechs Jahrzehnte Rene Voak, NXP-Geschäftsführer

Zu den größten Hits des Grammy-Preisträgers gehören It’s Not Unusual, What’s New Pussycat?, Green, Green Grass of Home, Delilah und Sex Bomb. Für Sex Bomb arbeitete Tom Jones mit Mousse T. zusammen. In Österreich gehört die Single zu den erfolgreichsten seiner Diskografie. Die Single erreichte Gold-Status und das Album Reload sogar Platin. Reload war das 34. Album seiner Karriere und erschien 1999. Dafür tat sich Tom Jones mit einer Reihe von Künstlern wie Stereophonics, Robbie Williams, Zucchero oder Simply Red zusammen und stellte dabei seine Vielseitigkeit unter Beweis.

Tom Jones konnte das künstlerische Level immer hochhalten. 2021 veröffentlichte er sein letztes Studioalbum Surrounded by Time. Fünf Wochen war er damit auf Platz eins der UK-Albumcharts und ist damit der älteste Sänger, dem das je gelungen ist.

2006 schlug die Queen Tom Jones zum Ritter

Seit mittlerweile 17 Jahren darf sich Tom Jones Sir nennen. 2006 schlug ihn Queen Elizabeth II. zum Ritter des Empire. Sechs Jahre danach trat er anlässlich des diamantenen Thronjubiläums im Buckingham Palace auf. Er spielte auch in Filmen wie „Mars Attacks!“ und „Frauen unter sich“ und sang den Titelsong für „Ein Königreich für ein Lama“.

