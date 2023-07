Wüsten-Sound erfüllte das Cinema Paradiso

Die österreichische Band „Cari Cari“ begeisterte letzten Donnerstag mit ihren Songs und ihrer Bühnenshow das Publikum im Cinema Paradiso Open-Air-Kino am Rathausplatz. Rockige Gitarre, Schlagzeug, Maultrommel sowie die rauchigen Stimmen von Stephanie Widmer und Alexander Köck brachten Indierock-Fans zum Tanzen. Die hypnotische Klänge vom Didgeridoo sorgten zusätzlich für grandiose Stimmung. Songklassiker „Summer Sun“ sowie ihre brandneue Single „My Grandma Says We Have No Future“ durften beim Konzert natürlich nicht fehlen.