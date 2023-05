St. Pöltner Prandtauerkirche lud zur Muttertagsmatinee

„So voll habe ich die Kirche, glaube ich, noch nie gesehen. Das freut mich wirklich sehr“, zeigte sich Reinhard Knittel glücklich über die zahlreichen Gäste bei der Muttertagsmatinee in der Prandtauerkirche. Die Veranstaltung war so gut besucht, dass man vor Beginn sogar noch extra Stühle in den Mittelgang der Kirche stellen musste, damit alle Zuhörerinnen und Zuhörer einen Sitzplatz fanden.

Der enorme Publikumsandrang war aber auch gerechtfertigt: Cornelia Hübsch (Sopran), Jörg Schneider (Tenor) und Kurt Alois Kind (Bassbariton) unterhielten mit der Unterstützung von Organist Markus Heinel die Gäste mit einer musikalischen Darbietung der Extraklasse. Die Auswahl der Stücke deckte dabei ein breites Spektrum aus Operetten rund um den Globus ab und sorgte so für ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Konzert. So waren zum Beispiel das Stück „Toreador“ aus der Oper Carmen oder „Dunkelrote Rosen“ aus der Operette Gasparone nur ein Teil der vielen musikalischen Highlights. „Das Geschenk des Lebens verdanken wir auch unseren Müttern, deswegen wollen wir heute Danke sagen mit dieser Vorführung“, erklärt Reinhard Knittel den Anlass für die Matinee am Muttertag. Als letztes Stück gab es hierzu dann auch noch die Darbietung Ave Maria aus der Oper „Cavaleria Rusticana“, welches als Gruß an die Mutter aller Mütter gelten sollte.

Kurt Bathek sorgte dafür, dass alle Gäste mit einem Programm versorgt wurden. Foto: Alexander Kortan

