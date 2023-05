Kinder spielten Marathon

Ein Nachmittag voller Auftritte bis in die späten Abendstunden stand heuer wieder am Programm der Musikschule Perschlingtal. Die Schülerinnen und Schüler spielten in unterschiedlichen Formationen bei drei Konzerten mehrere Stunden beim Musikmarathon.

Beim „Startschuss“ gehörte die Bühne ganz den Tasten-, Zupf- und Streichinstrumenten. Beim „Überhol-Manöver“ begeisterten die Musikalische Früherziehung, die Tanz-Gruppen, Chor-Formationen und die Musikschulband. Den musikalischen Schlusspunkt setzten schließlich die Bläser und das Musikschul-Blasorchester beim „Ziel-Sprint“. Der Saal war die gesamte Zeit hindurch prall gefüllt, so vielen Besucher wollten die Nachwuchstalente live erleben.

„Es war ein gelungener Abend voller unterschiedlicher Musik und einem abwechslungsreichen Programm“, zeigte sich Musikschulleiterin Eva Haiden begeistert. Unter die zahlreichen Besucher mischten sich auch ein paar Ehrengäste. Vizebürgermeisterin Erika Zeh und Musikschul-Verbansobmann Hermann Rothbauer ließen sich den „Marathon“ ebenfalls nicht entgehen und zeigten sich begeistert vom Talent der jungen Musikerinnen und Musiker.

