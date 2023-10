Meisterkonzerte starten in neue Saison in der Bühne im Hof St. Pölten

Jazz über Klassik bis Schrammel-Musik vereint Robert Lehrbaumer, künstlerischer Leiter der Meisterkonzerte, bei der neuen Reihe in der Bühne im Hof. Er konzipierte ein abwechslungsreiches Programm speziell für die neue Location. Ein humoristischer Lieder- und Klavierabend macht den Auftakt am Mittwoch, 29. November, um 18 Uhr.

„Die neue Location ermöglicht mir, Programmideen, die ich bereits lange in meinem Kopf hatte, endlich umzusetzen“, verrät Lehrbaumer vom Spielplan. Er habe besonders bei der Musik-, Werke- und Interpretenauswahl auf Facettenreichtum geachtet. Eine Mischung aus etablierten, noch unbekannteren sowie heimischen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern wird er in der neuen Saison vereinen. Das gesamte Repertoire sei an die „Theatersituation“ perfekt angepasst. „So wird beispielsweise der erste Abend einen größeren Sprechanteil beinhalten“, erklärt der künstlerische Leiter.

Eröffnet wird die Reihe am Mittwoch, 29. November, mit einem humoristischen Lieder- und Klavierabend. Sopranistin Renée Schüttengruber wird gemeinsam mit Sprecherin Marie-Theres Arnbom und Intendant Robert Lehrbaumer am Klavier für einen Abend voller Klassik sorgen.

Weiter geht es am Mittwoch, 13. Dezember, mit der weihnachtlichen Orchestergala. Unter der Leitung des italienischen Dirigenten Giovanni Ferrauto werden einzigartige Kompositionen von Mozart, Händel, Bach sowie Debussy vorgetragen.

Mit „Shall We Dance“ sorgen am Donnerstag, 22. Februar, Martin Breinschmid und die „Prisoners of Swing“ für Jazz in der Landeshauptstadt. Heuer präsentiert dazu die serbische Sängerin Tanja Filipovic ihr Talent. Ein professionelles Tanzpaar schwingt zudem das Tanzbein und zeigt Modetänze der 30er-Jahre.

Ein Konzert der neuen Reihe findet am Sonntag, 3. März, im Dom statt. Denn der Fokus des Abends wird auf die Orgel gelegt. Organist Ludwig Lusser und Pianist Philipp Kronbichler stellen die Werke der Komponisten Bach und Messiaen gegenüber.

Saxophonistin Lisa Hofmaninger und Gitarrist Helmut Jasbar zeigen unter dem Motto „Von Walzer bis Zawinul“ am Dienstag, 16. April, einen Mix aus Weltmusik und Klassik.

Das Finale der Konzertreihe wird am Dienstag, 14. Mai, mit dem weltbekannten Schauspieler Karl Markovics und den oberösterreichischen Concert-Schrammeln zelebriert. Bei „Der verlogene Heurige & andere Kalamitäten“ werden Geschichten vom Essen, Trinken und Schlechtsein erzählt. Karl Markovics liest Texte von Meistern der heiteren heimischen Literatur wie beispielsweise Josef Roth, Alfred Polgar, Friedrich Torberg und Ernst Jandl. Musikalisch begleitet wird er dabei von den Concert-Schrammeln, die Werke von Johann Schrammel, Franz Schubert und Robert Stolz spielen.

Jedes der sechs Konzerte beginnt um 18 Uhr. Weitere Informationen sowie Tickets gibt es unter http://www.klangweile.at/meisterkonzerte/.