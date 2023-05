Verein MUT versorgt Männerwohnheim in St. Pölten mit Lebensmitteln

Drei Kisten mit rund 50 Kilo Lebensmitteln und Hygieneartikel brachte der Verein MUT (Mensch Umwelt Tier) mit den St. Pöltner Mitarbeitenden Maria und Mario Riegler für die Bewohner des Männerwohnheims der Emmausgemeinschaft in St. Pölten. Es war der Startschuss für eine Kooperation. Seit 2005 ist der Verein MUT in Salzburg und Wien mit sozialen Projekten aktiv. Jetzt will er seine Arbeit auch auf St. Pölten ausdehnen.

„Egal ob in Wien oder St. Pölten, Not- und Obdachlosenhilfe ist überall wichtig. Die Emmausgemeinschaft mit ihren umfassenden Hilfsangeboten für armutsgefährdete Menschen ist in St. Pölten eine sehr wichtige soziale Institution und wir vom Verein MUT freuen uns, hier ab nun auch regelmäßig einen Beitrag leisten zu können.“, sagt Viktoria Richter, Leiterin der Not- und Obdachlosenhilfe beim Verein MUT. Ab sofort wird der Verein die Menschen in den Einrichtungen der Emmaus alle zwei Wochen mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln versorgen. „Wir freuen uns sehr über die Kooperation. Als Ausdruck der Weggemeinschaft mit Ausgegrenzten leben wir bei Emmaus die Tischgemeinschaft. Auch das Emmaus-Logo reflektiert dieses Verständnis. Es zeigt zwei Brot brechende Hände – Symbol für das Teilen bzw. die Nächstenliebe – Auftrag und Programm von Emmaus“, führt Emmaus-Geschäftsführer Karl Langer aus.

