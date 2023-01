Sparkurs bei Nahversorger in Kasten

Nahversorger Bernhard Fischelmayer muss auf die Ausgabenbremse steigen. Die von 10.000 auf 40.000 Euro gestiegenen jährlichen Stromkosten und die höheren Aufwendungen für das Personal machen Einschnitte beim gewohnten Standard notwendig.

Ab Montag, 9. Jänner, gibt es bei der Feinkost am Nachmittag keine Bedienung mehr. „Es wird für ausreichend Gebäck im Selbstbedienungsregal gesorgt und auch das Sortiment an Wurst, Schinken und Käse in der SB-Kühlung wird erweitert“, so Fischelmayer. Wer Aufschnitt am Vormittag bestellt, kann ihn auch am Nachmittag abholen. Gekündigt wird niemand. Eine der drei Mitarbeiterinnen geht in Karenz und wird vorerst nicht nachbesetzt.

Fischelmayer hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. „Die Situation ist für uns alles andere als erfreulich, aber ohne Gegenmaßnahmen müsste ich den Betrieb mittelfristig einstellen“, so der Geschäftsmann, der für 2024 auf Entspannung hofft. „Glaubt man den Prognosen, ist dann wieder mehr Personaleinsatz möglich. Eine von der Gemeinde am Dach des Geschäftes geplante PV-Anlage soll im Rahmen einer Energiegemeinschaft ab Mitte 2023 Strom produzieren“, hofft Fischelmayer auf eine Wende.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.