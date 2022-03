St. Pöltens Spital in den letzten 100 Jahren: Ein Hort der Gesundheit

Werbung

Foto: NOEN

Es ist der Ort, an dem für die meisten St. Pöltner das Leben beginnt und für viele auch wieder endet. Seit 127 Jahren wird verletzten und kranken Menschen im St. Pöltner Krankenhaus wieder auf die Beine geholfen.

Um Stadtbewohner gesund zu pflegen und vor allem Leprakranke isolieren zu können, gab es schon ab dem Mittelalter mehrere Spitäler und Siechenhäuser. Da im 19. Jahrhundert immer mehr Menschen in die Stadt drängten und immer wieder Cholera-Epidemien aufflackerten, gab das Innenministerium nach Bürgerinitiativen den Bau eines allgemeinen Krankenhauses an der Kremser Landstraße in Auftrag.

Nach nur kurzer Bauzeit eröffnete Kaiser Franz Joseph 1895 das nach ihm benannte Spital, das mit seinen Pavillons um die Kapelle den Kern des heutigen Universitätsklinikums bildet. Bereits im ersten Jahr wurden im modernen Operationssaal 257 Operationen vorgenommen. Die Chirurgen erledigten ihre Arbeit vorerst bei Gaslicht, bis 1905 Stromleitungen verlegt wurden.

Frostige Temperaturen in der Not des Krieges

Besonders während der beiden Weltkriege bildete das Krankenhaus eine Gesundheitsinsel inmitten von Not und Elend, doch auch medizinische Versorgung lief nur auf Sparflamme. Die Räume konnten kaum beheizt, das Personal und die Kranken kaum verköstigt werden.

„In den letzten Tagen des Krieges 1945 fehlte es an allem. Strom und Fließwasser waren völlig ausgefallen, sodass Notoperationen in Luftschutzräumen bei Kerzenlicht durchgeführt werden mussten“, vermerkt Historiker Karl Gutkas in einer Stadt-Chronik.

Auch nach dem Krieg war die Not groß. Bürgermeister Steingötter forderte die Stadtbewohner im Winter 1945 sogar auf, dem Krankenhaus Öfen und Bleche zu überlassen, um die Räume beheizen zu können, nachdem das Spital durch Kämpfe und Bombentreffer stark beschädigt worden war.

„Ich kann mich noch gut an einen Arzt erinnern, der in Stalingrad eine Hand verloren hatte. Er war sehr gefürchtet und unsympathisch, doch eine Koryphäe, denn er operierte mit einer Hand besser als manche ohne Einschränkungen“, erzählt die 100-jährige Frieda Frühauf, die nach dem Krieg im Spital als Pflegerin arbeitete.

2005 übergab die Stadt das Spital nach jahrelangen Diskussionen um die Finanzierung an das Land. Seither wurde es stetig erweitert. Heute behandeln rund 3.000 Mitarbeiter pro Jahr über 46.000 Patienten. Damit ist das Krankenhaus das medizinische Zentrum des Landes und wird immer mehr zur Bettenburg und „Stadt in der Stadt“.

„Das Krankenhaus ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil der städtischen und landesweiten Infrastruktur, sondern auch bis heute der größte Arbeitgeber St. Pöltens“, schätzt Stadtarchivar und Historiker Thomas Lösch die Bedeutung des Spitals für die Stadt ein.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.