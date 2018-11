Der bereits fünfte Markt der Kreativen lockt am Samstag, 24., und Sonntag, 25. November, wieder zum Gustieren, Staunen und Kaufen in die Konerei der Glanzstoff. „Wir haben diesmal neben der gewohnt starken Präsenz der regionalen Aussteller wieder viele neue Jungdesigner und kreative Produzenten aus ganz Österreich, Deutschland und der Schweiz an Bord, die St. Pölten bisher noch nicht gesehen hat“, freuen sich Barbara Ringseis und Sigi Kolda, die Veranstalter des „Designverliebt Kreativmarkts“.

Die Kreativmarkt-Designer bringen nachhaltige Mode mit, auch coole Kids-Fashion und Spielzeug, originelle Taschen, Schmuck, Accessoires, Keramik, Naturkosmetik und vieles mehr.

Neben hübschen und praktischen Weihnachtsgeschenken der rund hundert Aussteller gibt es in der Konerei der Glanzstoff eine Mitmach-Kreativ-Zone für Groß und Klein, Gastronomie mit nicht alltäglichen Schmankerln sowie Streetfood und eine vergrößerte Art-Zone, die von Marcello M. Hrasko kuratiert wird.

Diese wandert dann nach dem Kreativmarkt bis Weihnachten in den Popup-Store in der Kremser Gasse.