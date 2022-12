Weihnachtliches Shopping in der Konerei St. Pölten

Werbung

Der Designverliebt-Kreativmarkt öffnet in der Glanzstoff-Konerei heuer noch einmal seine Pforten und präsentiert sich ganz im weihnachtlichen Flair. Am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Dezember, laden Designer und Kreative aus ganz Österreich und Europa zum Ausprobieren, Staunen, Gustieren und Geschenke-Kaufen. Die Besucher können sich bei freiem Eintritt von Fashion, Design, Food, Beauty und Lifestyle inspirieren lassen.

Auch die jungen Gäste kommen dabei auf ihre Kosten. Während die Eltern flanieren, können sie sich in der Malecke beschäftigen oder den Kinderbuch-Lesungen lauschen.

Zwei Tage weihnachtlicher Kreativmarkt

Bei Jungdesignern shoppen und sich von Kreativen inspirieren lassen kann man am Samstag, 10. Dezember, von 10 bis 19 Uhr und Sonntag, 11. Dezember, von 10 bis 18 Uhr in der Glanzstoff Konerei in der Herzogenburger Straße. Mehr zu den Ausstellern bei Niederösterreichs größtem Designmarkt gibt es unter www.designverliebt.at.

