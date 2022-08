Studierendenseelsorge bekommt zweiten Standort in Diözese

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Ich bin sehr dankbar, dass wir in der Diözese St. Pölten nun neben Krems an zwei Standorten eine Studierendenseelsorge haben werden. Mit Pater Martin kommt ein erfahrener Hochschulseelsorger, der schon in Wien innovative Wege eingeschlagen hat“, freut sich der zuständige Bischofsvikar für Hochschule und Studierendenseelsorge, P. Patrick Schöder OSB, über die Neuerung. Pater Martin Mayerhofer, der sieben Jahre lang die Hochschulgemeinde in Wien geleitet hat, wird ab ersten September die Studierendenseelsorge in St. Pölten aufbauen.

Standort in Krems seit 2014

Bereits 2014 hatte die Diözese St. Pölten mit „Campus Ministry“ in Krems ein erstes Angebot in der Studierendenseelsorge gestartet. Nun kommt als zweiter Standort St. Pölten hinzu. Der neue Seelsorger bekommt außerdem Unterstützung eines Teams von FOCUS (Fellowship Of Catholic University Students). Diese Initiative ist weltweit tätig und seit einem Jahr auch in Krems aktiv.

Foto: Martin Mayerhofer

„Mit Menschen in ihren Lebenswelten in Kontakt zu kommen, ansprechbar zu sein, Begegnungsmöglichkeiten zu bieten ist uns ein großes Anliegen. Die Studierendenseelsorge ist hier ein wichtiger weiterer Akzent“, freut sich auch Bischof Alois Schwarz über das neue Angebot.

Zur Person

Pater Martin Mayerhofer wurde 1974 in Wasserburg am Inn geboren. Er ist promovierter Theologe

und seit seinem Eintritt 1993 Teil der Geistlichen Familie „Das Werk“. Seit 2011 war Mayerhofer als Seelsorger für die Katholische Hochschulgemeinde der Erzdiözese Wien tätig.

