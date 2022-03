St. Pölten bietet Platz und Hilfe für geflohene Ukrainer

2015 hat Spuren hinterlassen: Niemand will so unvorbereitet wie damals auf die Ankunft von Geflüchteten reagieren. Deswegen bereiten sich Land, Stadt und Organisationen intensiv vor.

Die Caritas sucht in Abstimmung mit dem Land nach passenden Quartieren: „St. Pölten hat derzeit rund 70 neue Plätze für ukrainische Flüchtlinge“, sagt Christoph Riedl, Caritas-Generalsekretär für Solidarität, Kommunikation und Soziales.

Das Angebot wird ausgebaut, in der ganzen Diözese sollen die Plätze verdoppelt werden.

„Wir gehen davon aus, dass diese Unterkünfte in den kommenden Tagen vom Land für die Unterbringung von Flüchtlingen genützt werden. Auch eine Unterbringung im ehemaligen Priesterseminar in St. Pölten in der Wiener Straße wird geprüft“, sagt Riedl.

Erstversorgung wird länger dauern als 2015

Die Stadt verweist ebenfalls auf die Koordinierung durch das Land. Sowohl für länger- als auch für kurzfristige Unterkünfte organisiert St. Pölten Quartiere. Dabei müssen viele Faktoren passen: Sanitäranlagen und Verpflegung müssen genauso gewährleistet sein wie psychologische und medizinische Versorgung. Hierfür gebe es einige Optionen und Überlegungen, etwa für ein Quartier im VAZ.

Die Herausforderung im Unterschied zur Situation 2015 ist laut Magistrat, dass auch in der Erstversorgung der Unterbringungszeitraum länger dauern werde. Hinzu kommen die Anforderungen durch Covid. Riedl von der Caritas meint, dass darauf in der Versorgung Rücksicht genommen werde.

Gespräche laufen aktuell auch wegen einer entsprechenden Kinderbetreuung für geflohene Kinder, die Stadt denkt beispielsweise an die Kinderfreunde. Bürgermeister Matthias Stadler verspricht: „Wir werden in jedem Fall, wie auch schon in der Vergangenheit, unseren Beitrag leisten und helfen.“

Das Leid in der Ukraine ist groß, unerträglich groß für viele hierzulande. Besonders belastend ist die Situation für junge Menschen in der Entwicklungsphase, für die Krieg bis jetzt ganz weit weg war. Margit Schmied von der Kinder- und Jugendberatung der Caritas betont, Eltern und Lehrer müssten offen über das Thema kommunizieren: „Es müssen in den Schulen Freiräume geschaffen werden und der Druck aus dem Lernstoff herausgenommen werden.“

Eltern sollten bewusst nachfragen, wie es ihren Kinder geht, und gemeinsam Medien konsumieren. Bis zu einem gewissen Alter helfen spezielle Kinderkanäle, die das Geschehen aufbereiten. Auf keinen Fall sollte verschleiert werden, was passiert. Es ist ja omnipräsent.

Traumata kommen wieder hoch

Schon während Covid haben die Jugend-Einrichtungen der Stadt wie die Jugendberatung, das Streetwork und das Jugendzentrum Steppenwolf begonnen, sich mit den Jugendlichen insbesondere mit sozialen Medien kritisch auseinanderzusetzen. Das sei jetzt noch wichtiger.

Keine Generation vorher sei so intensiv mit Bildern von Katastrophen umgeben gewesen, meint Michael Hogl, der Leiter des Jugendzentrums Steppenwolf.

Für viele Jugendliche, die selbst Flucht und Krieg erlebt haben, würden dadurch auch Wunden wieder aufbrechen. Bei vielen herrsche Unverständnis bis Wut, wo die Solidarität mit ihnen war, beziehungsweise ist.

Gleichzeitig verschlimmere die Situation ohnehin prekäre Verhältnisse noch weiter. Beispielsweise durch die wirtschaftlichen Auswirkungen am Arbeitsmarkt: „Ich hoffe nicht, dass es der Krieg noch schwerer macht, Lehrstellen zu finden“, sagt Petra Hausmann von der Jugendberatung.

„Von der Ohnmacht ins Tun kommen“

Aber statt in eine Schockstarre zu verfallen, sei es jetzt umso wichtiger, „von der Ohnmacht ins Tun zu kommen“, meint Julia Zauchinger, Leiterin des Streetwork St. Pölten, Böheimkirchen und Eichgraben.

Das empfiehlt auch die Psychotherapeutin der Caritas: Am Lichtermeer teilnehmen, vielleicht Taschengeld spenden oder am Abend mit den Kindern gemeinsam für die Menschen in der Ukraine beten könne helfen.

#YesWeCare Ein Herz aus Kerzen am St. Pöltner Rathausplatz

Elisabeth Brandstetter aus Wagram hat zum Beispiel gemeinsam mit ihren Töchtern Muffins und Kuchen für den guten Zweck verkauft. Die Familie wollte etwas tun, also haben sie gemeinsam gebacken und die Süßspeisen in der Facebook-Gruppe „Was ist los in St. Pölten?“ gegen Spende zur Abholung angeboten. So sind 170 Euro für „Nachbar in Not“ zusammengekommen.

Die Aktion hat Nachfolgerinnen inspiriert: „Es ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber es ist uns wichtig, etwas zu machen.“ Etwas getan haben auch die vielen Teilnehmenden bei der Solidaritätsaktion „Lichtermeer“ am St. Pöltner Rathausplatz. Aus den mitgebrachten Kerzen entstand ein großes Herz.

Hilflosigkeit hilft nicht

