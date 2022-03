St. Pöltner Ukraine-Hilfe – von Trikots bis hin zu Corona-Tests

Werbung

Rund 60 ukrainische Schutzsuchende sind vor den Schrecken des Krieges bis in den St. Pöltner Lilienhof geflohen. Seit zwei Wochen kocht das Schauspiel am Rathausplatz täglich für die Menschen dort. Chef Otto Raimitz erklärt: „Ich wollte einfach was tun, also haben wir uns bereit erklärt, Essen zu liefern.“

Zuerst stellte er das Service kostenlos zur Verfügung, ab dieser Woche bekommt er mit fünf Euro den Warenwert ersetzt. Außerdem wird das Kremser Wellenspiel heuer mit neuen Möbeln ausgestattet, die ausgemusterten übergibt Raimitz der Caritas für die Flüchtlingswohnungen.

SKN-Basketballer in ukrainischen Farben

7.200 Corona-Antigentests spendete der St. Pöltner Dieter Elsler an die Flüchtlingsunterkunft in Unterdambach am Campus Wienerwald. Er vertreibt mit zwei Kollegen durch die Firma Dian Medical in Wien Antigentests. Im März spendet die Firma einen Euro pro Test für die Caritas-Soforthilfe.

Der SKN St. Pölten Basketball setzt schon mit seinen Trikots ein klares Zeichen: Beim Spiel gegen den BC GGMT Vienna wurden die Dressen so abgestimmt, dass in den Landesfarben der Ukraine gespielt wurde.

Besonders engagiert ist Sergej Orekhov, gebürtiger Ukrainer, Nachwuchsnationalteamspieler der UdSSR und ehemaliger Europacupteilnehmer und Serienmeister. Insgesamt hat er sieben ukrainische Geflüchtete zu Hause aufgenommen:

St. Pölten/Klein-Pöchlarn Basketball-Legende Orekhov hilft: „Die Menschen tun mir leid“

Gemeinsam mit der bet-at-home Superliga hat der SKN St. Pölten eine Auktion von zehn Basketball-Sammlerstücken aus der Kollektion von Obmann Markus Mayer ins Leben gerufen. Gebote können per E-Mail unter ukraine@nmp.at bis Donnerstag, 31. März, abgegeben werden.

Kunst für die Ukraine kann bei „Art for Ukraine“ im Redpoint am Donnerstag, 24. März, ab 17 Uhr ersteigert werden.

