Morde, die erschütterten: Rückblick auf 100 Jahre in Region St. Pölten

In der 100-jährigen Geschichte Niederösterreichs sind neben den unfassbaren Gräueltaten zweier Weltkriege auch eine Reihe an erschütternder Kriminalfälle in Erinnerung.

Mitte der 1920er-Jahre erregte der Fall Martha Marek Aufsehen: 1923 erhielt sie von ihrem 50 Jahre älteren Gönner als Alleinerbin eine Villa im Wienerwald und Geld.

Mit dem Studenten Emil Marek bringt sie das Vermögen durch, muss wegen Versicherungsbetrugs ins Gefängnis und lernt dort die Giftmörderin Leopoldine Lichtenstein kennen. Dies dürfte Marek inspiriert haben: Sie tötet vier Menschen, um an deren Geld zu kommen. Am 6. Dezember 1938 stirbt Marek auf der Guillotine.

Ganze Familie ermordet: Motiv "Lust am Töten"

Johann Kastenberger wurde als Pumpgun-Ronnie bekannt, da er seine Taten mit Pumpgun und Ronald-Reagan-Maske verübte. 1976 begann seine kriminelle Karriere mit versuchten Raubüberfällen. 1977 überfiel er die Volksbank in Pressbaum. Nach sieben Jahren Haft und gescheiterten Fluchtversuchen ermordet er 1985 in Mautern/Donau einen Berufsumschulungskollegen mit einer Pumpgun.

Eine spektakuläre Serie an Banküberfällen in Hafnerbach, Groß-Sierning, Wien, Kirchstetten und Markersdorf folgten. Am 11. November 1988, wurde er verhaftet. Dabei gelang ihm eine spektakuläre Flucht über den Bezirk Mödling, wo er ein Fahrzeug raubte.

Die Besatzung eines Polizeihubschraubers entdeckte dieses auf der Westautobahn. Kastenberger hielt an, lief durch einen Wald und entwendete in Waasen ein weiteres Auto, mit dem er seine Flucht auf der Westautobahn fortsetzte. Bei St. Pölten durchbrach er eine Straßensperre und wurde dabei angeschossen. Er hielt seinen Wagen an und schoss sich in den Kopf.

Der gebürtige Salzburger Werner Kniesek fiel bereits in seiner Jugend auf, er verletzte mit 16 Jahren seine Mutter lebensgefährlich mit einem Messer und flüchte nach Deutschland. Dort kam er einige Jahre in Haft. Nach mehreren Einbrüchen schoss er eine 73-jährige Frau nieder und wurde 1973 wegen Unzurechnungsfähigkeit zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt.

Während des Hafturlaubs in der Justizanstalt Garsten gab er sich in St. Pölten als Teppichvertreter aus und drang am Kupferbrunnberg in eine Villa ein. Dort misshandelte und erdrosselte er einen 26-Jährigen an den Rollstuhl gefesselten Mann, dessen Mutter und Schwester.

Eigenem Sohn mit Pistole in den Kopf geschossen

Mit dem erbeuteten Geld samt den Leichen, die er in deren Auto mitnahm, suchte er eine Gaststätte in Karlstetten auf. Dort fiel er auf, ein Angestellter notierte sich das Kennzeichen. Als die Polizei die leer stehende Villa vorfand, leitete sie eine bundesweite Fahndung ein. Knieseck wurde in Salzburg festgenommen. Als Tatmotiv nannte er Lust am Töten.

Für Entsetzen sorgte eine Bluttat 2012 in der Landeshauptstadt: Ein Mann schoss seinem Sohn (8) vor einer Volksschule mit einer Pistole in den Kopf und flüchtete. Der Bub wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht und verstarb zwei Tage später. Der Vater richtet sich selbst eine Stunde nach der Tat in seinem Wagen auf einem Feldweg bei Ratzersdorf. Der Mann war amtsbekannt.

Traurig in die Polizeigeschichte ging 2016 der Fünffachmord und Selbstmord in Schildberg bei Böheimkirchen ein. Eine Mutter (35) hatte ihre Kinder (7, 9 und 10) in der Schule für einige Tage unter einem Vorwand entschuldigt. Die Frau hatte aber ihre krebskranke Mutter (59), ihren Bruder (41) und die drei Kinder erschossen. Erst einige Tage später richtete sie die Waffe gegen sich selbst. Der Fall sorgte für große Erschütterung in der Gemeinde.

