Bäuchler über St. Pölten: „Wir leben in einer sehr sicheren Stadt“

4.115 Anzeigen gab es im Vorjahr in der Landeshauptstadt, um zwölf Prozent mehr als 2021. Der Vergleich zu 2021 sei laut Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler aber nur bedingt sinnvoll, denn in der Corona-Zeit gingen die Zahlen massiv nach unten. „Mittlerweile nähern wir uns dem Niveau von vor Corona. Im Vergleich zu 2019 gab es 2022 ein Minus von acht Prozent. In der gleichen Höhe stieg die Aufklärungsrate“, informiert Bäuchler.

Schwere Delikte gibt es in der Landeshauptstadt nur selten. „Das hilft natürlich den Opfern von gravierenden Delikten nichts. Aber man kann schon sagen: Wir leben in einer sehr sicheren Stadt“, betont Bäuchler. Insgesamt verlagere sich die Kriminalität immer mehr ins Internet, Betrügerinnen und Betrüger werden immer kreativer – von der geforderten Finanzamtszahlung bis zum verunfallten Familienmitglied, das dringend Geld benötige. 367 Betrugsfälle wurden im Vorjahr angezeigt.

Im Steigen begriffen sind auch die Körperverletzungen. Von 208 auf 328 stiegen diese im Vergleich zum Jahr davor. Die Zahl der schweren Körperverletzungen blieb mit 26 fast gleich. Einen leichten Anstieg gab es auch bei den Sachbeschädigungen auf 435, bei den schweren liegt der minimal niedrigere Wert bei 14. „Hauptsächlich finden die Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum statt, da gibt es keine gravierenden Veränderungen“, analysiert Bäuchler. Die steigenden Zahlen bei den Körperverletzungen führt Bäuchler darauf zurück, dass die Lokale wieder offen sind und es auch wieder viel mehr Veranstaltungen gibt. „Dass wir die Zahlen wie zu Corona nicht halten können, war jedem bewusst“, streicht Bäuchler hervor.

Einbrüche in Wohnraum, aber auch Keller und Automaten beschäftigen die Polizei besonders häufig. 441 Fälle wurden im Vorjahr angezeigt und damit mehr als einer täglich. Jeden vierten Tag gibt es einen Kellereinbruch im Stadtgebiet von St. Pölten. „Das ist nicht wenig“, sagt der Stadtpolizeikommandant, vor allem, wenn man bedenke, dass es zu Beginn des Jahres noch massive Einschränkungen aufgrund der Pandemie gegeben habe.

Den größten Anteil der Anzeigen machen solche nach dem Suchtmittelgesetz aus. Hier war die St. Pöltner Polizei besonders fleißig, da es sich um ein Kontrolldelikt handelt. Wird nicht kontrolliert, sind in diesem Bereich auch die Zahlen gering. „Die Häufigkeit von Drogenlenkern weist schon darauf hin, dass sehr viel Suchtmittel im Umlauf ist“, weiß Bäuchler.

Relativ neu in der Statistik ist Sextortion, also Erpressung mit Bildern und Videos. 21 Fälle wurden im letzten Jahr angezeigt. Die Polizei erwartet aber eine hohe Dunkelziffer.

Zu Tode gefürchtet ...

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.