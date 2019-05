Entgegen dem Bundes- und Landestrend stieg laut aktueller Kriminalstatistik im Vorjahr in der Stadt St. Pölten die Zahl der Anzeigen. 4.816 Fälle sind um knapp 600 mehr im Vergleich als im Jahr davor (plus 13,2 Prozent). Die Zahl der geklärten Delikte stieg zwar 2018 ebenfalls (von 2.338 auf 2.574), die Aufklärungsquote nahm trotzdem leicht ab (von 54,9 auf 53,4 Prozent).

NOEN

Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler sieht die Bilanz trotz des Anstiegs positiv. „Wir waren in den vergangenen Jahren schon auf einem sehr niedrigen Wert. Mit dem Bevölkerungswachstum und der Zunahme an Veranstaltungen ist es schwer, die Zahl zu halten.“ Die höhere Zahl sei laut Bäuchler außerdem mit mehr „Bagatelldelikten“ zu erklären. Darauf habe die Polizei nur bedingt Einfluss. Bei der größten Deliktgruppe, den Diebstählen, ging die Zahl um 140 Fälle auf 1.219 hinauf. „Das Frequency war 2018 stark besucht. Da kannst du dich als Polizei noch so sehr bemühen, dass die Gäste besser aufpassen – trotzdem werden Handys gut sichtbar in die Gesäßtasche gesteckt“, schildert der Stadtpolizeikommandant.

Zugenommen haben auch Online-Kriminalität (von 109 auf 211), die Fahrraddiebstähle (von 235 auf 335) und Betrugsfälle (von 205 auf 336). Ein Trend zu mehr Aggressivität macht sich laut Bäuchler ebenfalls bemerkbar. Die Zahl der Körperverletzungen stieg von 242 auf 326, die Zahl der schweren Körperverletzungen von 16 auf 29.

Zurückgegangen sind hingegen Einbrüche in Wohnhäuser und Wohnungen (von 91 auf 70). Auch Sachbeschädigungen wurden weniger angezeigt (350 statt 369). „Unser Konzept mit verstärkter Präsenz, auch vor Veranstaltungen, hat sich bewährt“, ist Bäuchler überzeugt.

Der Stadtpolizeikommandant wäre auch bereit, bei einer Gemeinderatssitzung Fragen zur Kriminalstatistik zu beantworten. „Wenn es erwünscht ist, gerne“, so Bäuchler.