Cybercrime als steigende Herausforderung

Die Gesamtkriminalität im Bezirk ist gesunken. Internetkriminalität beschäftigt die Polizei immer mehr.

Die Kriminalität im Bezirk St. Pölten-Land ist laut aktueller Kriminalstatistik von 56,5 auf 49,7 Prozent zurückgegangen, landesweit von 56,5 auf 53,6 Prozent. Dennoch: Arbeit gab es für die heimische Polizei in sämtlichen Deliktsbereichen genug.

In trauriger Erinnerung ist den Beamten auch der Mord und Selbstmord in Neulengbach im August des Vorjahres. Ein 22-Jähriger stach auf seine Freundin (20) ein und nahm sich im Anschluss selbst das Leben. Neulengbach war auch im April 2021 Schauplatz einer Bluttat: Ein 65-Jähriger tötete seine Lebensgefährtin (64) durch Schläge mit einem Hammer auf den Kopf (Die NÖN berichtete).

Weiterhin Sorgen bereitet der Polizei die häusliche Gewalt, die sich durch den ganzen Bezirk zieht. 2022 sprach die Polizei im Bezirk 193 Betretungsverbote aus, wo jeweils ein Aggressor weggewiesen wurde. 2021 waren es sogar 224 Fälle. „Hier spielte auch Corona mit. Damals waren die Leute mehr daheim, durch Homeoffice und Homeschooling. Da entstanden immer wieder Spannungen, die traurigerweise manchmal eskalierten“, führt Bezirkspolizeikommandant Philipp Harold aus. Sein Kollege Leopold Schweiger, Kriminaldienstreferent am Bezirkspolizeikommando St. Pölten-Land, stellte außerdem fest, dass die Fälle von Gewalt in der Privatsphäre sich nicht selten rund um den Heiligen Abend zutragen. „Familien kommen zusammen, Erwartungen werden dann oft nicht erfüllt, Spannungen und Streit sind dann die Folge“, weiß dieser. Harold merkte indes dazu an, dass es sich bei den weggewiesenen Personen fast ausschließlich um Männer handle. Die Scham, solche Fälle anzuzeigen, sei leider noch immer hoch.

Im Vorjahr wurden fünf Raubdelikte angezeigt. 2021 waren es hingegen sieben. „Meist handelt es sich um Auseinandersetzungen unter Jugendlichen“, erklärt Harold, ein großer Raubfall sei glücklicherweise nicht passiert

Gleichgeblieben mit 57 Anzeigen ist die Zahl der Wohnhauseinbrüche im Bezirk, von 13 auf sieben Fälle reduziert hat sich hingegen die Zahl der Wohnungseinbrüche, von 18 auf neun Delikte halbiert haben sich auch die Kfz-Einbrüche. Von 22 auf 36 Vorfälle angestiegen sind aber die Einbrüche auf Baustellen, von 22 auf sogar 57 Delikte die Kellereinbrüche. „Da werden in erster Linie hochpreisige Fahrräder, Elektrofahrräder und Mountainbikes gestohlen“, weiß Harold. Vor allem die Keller von Mehrparteienhausanlagen sind hierbei betroffen. Umso wichtiger sei es daher, nicht nur die Kellerräume und Kellerabteile, sondern auch die Fahrräder selbst dort zu gut sichern. „Die Gitterkellerabteile geben den Einbrechern ,gute Einblicke‘ in die hier verwahrten Güter“, wissen die beiden Polizisten. Die Kellereinbrecher, nicht selten mobile Tätergruppen, waren auch schon heuer aktiv: So gab es erst kürzlich Einbrüche in Pressbaum und Böheimkirchen.

Rückläufig sind auch die Ladendiebstähle von 126 auf 107 angezeigte Fälle, von denen schon über 80 Prozent geklärt werden konnten.

Das Thema, das die Polizei immer mehr beschäftigt, ist die Internetkriminalität in verschiedensten Formen. „Das reicht von Pishingmails, Onlinebetrug bis hin zur Sextortion“, weiß Harold. Bei letzterer Betrugsform werden die Opfer, nachdem sie sich überreden ließen, an Chatpartner im Netz Nacktbilder von sich zu übermitteln, mit hohen Geldforderungen unter der Androhung, diese Bilder zu veröffentlichen, unter Druck gesetzt. Im Vorjahr wurden 33 solcher Fälle angezeigt. Harold appelliert eindringlich „auf den sensiblen Umgang mit persönlichen Daten im Netz.“

Schon Eltern sollten ihre Kinder darin schulen, um diese vor Formen der Cyberkriminalität wie beispielsweise Cybermobbing zu schützen. Auch der Polizei selbst wird immer öfters die Aufgabe zuteil, in diesem Bereich Prävention für Kinder durchzuführen.

Suchgiftermittlungen sind ein klassisches Kontrolldelikt. Umso mehr überprüft wird, umso mehr fällt auch an. Durch die regelmäßigen Verkehrskontrollen mit den Schwerpunkten „Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“ und vor allem durch das seit einiger Zeit eingesetzte Drogenvortestgerät, sei es nun leichter, so Harold, Drogenlenker aus dem Verkehr zu ziehen. Ebenso hilfreich seien die abrufbaren „Pool-Ärzte“, die bei Verdacht auf Suchtgiftkonsum rasch hinzugezogen werden können. Früher sei dies rein über Amtsärzte erfolgt.

Ein Delikt, das die Exekutive auch immer mehr beschäftigt, ist der Sozialleistungsbetrug. Dabei geht es einerseits um nicht rechtmäßig erlangte Corona-Hilfen, manchmal aber auch um in Österreich zu unrecht bezogene Sozialleistungen von nicht österreichischen Staatsbürgern. Harold verwies auf die dazu 2019 gegründete Taskforce „Solbe“. Durch die Vernetzung mit Stakeholdern wie Sozialversicherung, Pensionsversicherungsanstalt oder AMS wird versucht, diese Betrugsform einzudämmen. 2021 wurden 15 Fälle angezeigt, 2022 waren es neun. Alle Delikte wurden geklärt. „Wir haben hierfür ab heuer acht darauf geschulte Beamte im Einsatz“, informiert Kriminalreferent Leopold Schweiger.

Erfreulich ist auch der Rückgang von Delikten nach dem Verbotsgesetz. Waren es 2021 noch 22 Fälle, die angezeigt wurden, fielen 2022 „nur“ noch sieben Anzeigen an. Dennoch hätte, betonen die Beamten, die Polizei auf diese Deliktsform ein wachsames Auge. Oft seien sich viele auch nicht bewusst, dass sie sich durch das Verschicken von Texten oder Bildern mit rechtsradikalem Gedankengut strafbar machen würden.

Auch Tierquälerei beschäftigte vermehrt die heimische Polizei. Hier stieg die Zahl der Anzeigen von 15 auf 21 Fälle im Vorjahr. Dabei wird eng mit dem Amtstierarzt kooperiert. Ein besonders eklatanter Fall wie beispielsweise ein großer Fall von Animal Hoarding sei aber glücklicherweise nicht aufgepoppt.

Erst letzte Woche kam es zu Schmierereien an Verkehrszeichen im Pielachtal, wo auch Schilder gestohlen wurden (Die NÖN berichtete). „Hier laufen aber noch die Ermittlungen“, sagt Harold. Sachbeschädigungen durch Graffiti gibt es aber immer wieder, im Vorjahr waren es 65 Anzeigen, um drei Fälle mehr als im Jahr zuvor.

Abschließend betonten die Beamten, dass die Polizei, rund um die Uhr erreichbar sei und man sich nicht scheuen soll, diese zu kontaktieren.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.