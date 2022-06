Statt Sommerfestival: Musikalische Abende am St. Pöltner Rathausplatz

Werbung

Stadt-Abende sollen heuer „Urlaubsfeeling“ in der Innenstadt verbreiten. Die neue Eventreihe ab Samstag, 2. Juli, ersetzt das Sommerfestival, das viele Jahre das Open-Air-Kino des Cinema Paradiso auf dem Rathausplatz ergänzt und neben musikalischen auch kulinarische Schmankerl aufgetischt hat.

Bis 14. August gibt es mittwochs Mode oder DJ-Themenmusik, von Donnerstag bis Samstag Live-Musik sowie Musik-Untermalung zum Chillen am Sonntag (siehe Infobox). Um das zu ermöglichen, mussten laut Stadt neue Ideen her. Damit gebe es auch keine Hütten mit Fremdgastronomie mehr.

„Gastro.stp“-Obmann: „Rathausplatz-Wirte werden bevorzugt“

Überrascht und auch verärgert zeigt sich von den Änderungen allerdings „gastro.stp“-Obmann Georg Loichtl. Nicht nur, weil mit Aussagen, dass nun „Qualität statt Quantität“ geboten werde, eine frühere erfolgreiche Veranstaltung durch den Dreck gezogen werde.

Der Obmann des Wirtevereins sieht auch nicht ein, dass die Stadt-Abende auf den Rathausplatz begrenzt sind und damit die dort ansässigen Wirte bevorzugt werden. Dem Rest der St. Pöltner Gastronomie bringe es einen „mühevollen und geschäftsschädigenden Sommer“, meint Loichtl.

Dazu hätten die Kollegen der St. Pöltner Gastronomie, wie schon beim Volksfest, zwei Wochen vor Beginn nicht einmal gewusst, ob die Veranstaltung stattfinden wird.

Der Rathausplatz mit erweiterten Schanigärten habe sich in den letzten beiden Jahren bestens etabliert, spricht man bei der Stadt von viel positivem Feedback. Das ursprüngliche Sommerfestival habe zur innerstädtischen Belebung beigetragen, jedoch müsse jedes Format von Zeit zu Zeit weiterentwickelt werden.

Das Programm soll zum Besuch in der City einladen. Die Schanigärten seien in den letzten Jahren in der gesamten Innenstadt top besucht gewesen. Generell sei es der Stadt wichtig, Akzente in der gesamten Innenstadt zu setzen, von denen möglichst viele Betriebe profitieren, „egal ob mit musik.stp, Straßenfesten, Stadtsilvester am Herrenplatz oder dem geplanten Innenstadt-Spektakel Bravissimo.

Beim Volksfest hätten einige Traditionsbetriebe abgesagt. Für die entstandenen Freiflächen seien zahlreiche Gespräche vorab mit St. Pöltner Gastronomen geführt worden.

Los geht es bereits vor dem ersten Stadt-Abend mit „Mamma Mia!“ im Open-Air-Kino am Donnerstag, 30. Juni.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.