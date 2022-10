St. Pölten: Grünland für WWE-Wohnprojekt verkauft

Ein weiteres Mal standen die WWE-Gründe auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Etwas mehr als 3.000 Quadratmeter Grünland verkauft die Stadt nun an die WWE Wohn- und Wirtschaftspark Entwicklungsgesellschaft m.b.H., an der sie mittlerweile nicht mehr beteiligt ist. Kaufpreis sind knapp 50.000 Euro.

Zu günstig seien die 15 Euro pro Quadratmeter, meinten sowohl Walter Heimerl-Lesnik von den Grünen als auch ÖVP-Stadtrat Markus Krempl-Spörk. Kritik kam aber auch, weil noch immer nicht klar sei, was denn nun dort gebaut werde, und der Grund für eine Vergrößerung genutzt werden könnte. Die einst angedachten 720 Wohnungen bei den Viehofner Seen würden noch immer herumgeistern, so Krempl-Spörk.

Um die Größe des Projekts zu reduzieren, hatte die Stadt beschlossen, 40.000 Quadratmeter um 1,75 Millionen Euro zu kaufen, die doch nicht verbaut werden sollen. Im Gegenzug verkaufte die Stadt ihre Anteile an der WWE Gesellschaft. An dieser sind nur noch die zum Signa-Imperium gehörende BAI Invest zu 60 Prozent und die ARE, eine Tochter der Bundesimmobiliengesellschaft, beteiligt.

„Grünland bleibt Grünland“, betonte Vizebürgermeister Harald Ludwig. Bürgermeister Matthias Stadler erklärte, dass noch nichts bekannt sei, weil der Planungsprozess noch nicht abgeschlossen sei.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.