Freiwillige Helfer für Amphibienwanderung in Böheimkirchen gesucht

Jedes Jahr mit Anfang des Frühlings wandern Amphibien zu ihren Laichgewässern, um sich fortzupflanzen. Doch dieser Weg führt sie leider oftmals über Straßen, was bedeutet, das eine Begegnung zwischen den Tieren und Autos fast unvermeidlich ist und leider oftmals tötlich für sie endet.

Der Naturschutzbund NÖ hat es sich deswegen zusammen mit vielen freiwilligen Helfern zur Aufgabe gemacht, dieses Problem zu lösen. Mehr als 330 Freiwillige kümmern sich um rund 150 gefährliche Wanderstrecken allein in Niederösterreich.

Zweimal täglich kontrollieren sie Schutzzäune und tragen die Amphibien, die in eingegrabene Kübel gefallen sind, auf die andere Straßenseite. Bei Strecken bei denen es nicht möglich ist, Schutzzäune aufzustellen, sammeln sie die Tiere direkt ein.

Auch in Böheimkirchen ist der Naturschutzbund nun auf der Suche nach freiwilligen Helfern um die Amphibien an der L110 in Plosdorf einzusammeln. Auch Autofahrer können sich am Schutz beteiligen. In der sechswöchigen Wanderzeit der Amphibien bittet der Naturschutzbund NÖ alle Autofahrer, entlang der Amphibienstrecken vorsichtig zu fahren und auf die Tiere so wie auf die Streckenbetreuer Rücksicht zu nehmen und das Tempo ein bisschen zu reduzieren.

„In Österreich sind alle Amphibienarten aufgrund der Zerschneidung von Lebensräumen und des Verlusts von geeigneten Laichbiotopen bedroht“, sagt Margit Gross, Geschäftsführerin des Naturschutzbundes. Deswegen freut es sie um so mehr, dass sich jedes Jahr so viele Menschen an der Artenschutzaktion beteiligen.

Von Fiona Authrid

