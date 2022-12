Zimmerbrand in St. Pölten: Eine Person ins Krankenhaus transportiert

Gegen 8.40 Uhr brach in einer Wohnung in der Josefstraße ein Feuer aus. Aus bisher unbekannter Ursache fing es in der Küche im dritten Stock an zu brennen. Unzählige Anrufer meldeten sich beim Feuerwehrnotruf 122 . Denn einerseits waren viele Personen in ihren Wohnungen eingeschlossen, da das Stiegenhaus stark verraucht war. Andererseits trat der dichte, schwarze Rauch auch aus mehreren Fenstern und erregte die Aufmerksamkeit der Passanten.

Sofort nach der Alarmierung rückte ein Tanklöschfahrzeug sowie die Drehleiter zum Einsatz aus, die sich gerade erst am Heimweg von einem anderen Einsatz befanden.. Wenige Minuten später trafen die ersten Einsatzkräfte vor Ort ein. Schon davor war es einem mutigen Feuerwehrmann, der die Alarmierung zum Einsatz bekommen hat und sich in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort befand, gelungen, alle Bewohner des Hauses zu retten und in Sicherheit zu bringen. Sie konnten aufgrund der Brandentwicklung nicht mehr eigenständig das Haus verlassen.

Unverzüglich wurde ein Atemschutztrupp mit einer Löschleitung in die Brandwohnung entsandt, um die Brandbekämpfung durchführen zu können. Rasch setzte der Löscherfolg ein und bereits nach wenigen Minuten konnte „Brand aus“ gegeben werden. Im Anschluss daran wurde der gesamte betroffene Bereich mittels Belüftungsgerät vom giftigen Brandrauch befreit und die Brandwohnung mittels Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Eine Person wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades dem Notarztteam übergeben und im Anschluss daran ins Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz standen seitens der Stadtfeuerwehr St. Pölten vier Fahrzeuge mit 14 Mitgliedern für rund eineinhalb Stunden. Ebenso im Einsatz stand die FF St. Pölten-Spratzern mit mehreren Fahrzeugen sowie die Polizei und der Rettungsdienst.

