Küchenbrand am Neujahrstag

Nach einer Silvesternacht mit vier Einsätzen erreichte am Neujahrstag gegen 12.50 Uhr die Stadtfeuerwehr ein erneuter Hilferuf.

semket Anzeige 25 Jahre im Zeichen der Wertschöpfung

Bewohner einer Mehrparteienhausanlage bemerkten einen brandähnlichen Geruch und meldeten diesen am Feuerwehrnotruf 122. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus dem Fenster einer Wohnung. Ausgerüstet mit Atemschutz rückten die Floriani in die Räumlichkeiten und hatten das Feuer, das in der Küche ausgebrochen war, rasch unter Kontrolle. Die Brandursache war während der Löscharbeiten noch unklar. Es kam niemand zu Schaden.