St. Pöltens Eissalons bieten Vielfalt in der Vitrine

Mittlerweile haben die Temperaturen in der Region die 20-Grad-Marke geknackt. Endlich startet die Eissaison. Schon am 21. März haben die österreichischen Eissalonbetreiber und -betreiberinnen die Sorte des Jahres präsentiert: Schoko-Banane.

Auch in St. Pölten soll man diese Geschmacksrichtung bald genießen können. Thomas De Icco, Inhaber der Gelateria De Icco, bietet die Sorte sogar mit Schokobananen-Stückchen an. „Viele verwenden nur Geschmack für ihr Eis, mir ist aber wichtig, dass man etwas zum Draufbeißen hat“, erklärt De Icco. 16 Sorten passen in seine Vitrine in der Kremser Gasse 18. De Icco hat aber dreimal so viele Kreationen im Repertoire, deswegen wechselt er sein Sortiment regelmäßig.

Auch das Café Roma hat schon Eis im Angebot, durch 34 Sorten kann man sich im Moment am Rathausplatz kosten. „Unsere Spezial-Sorten werden wir wie jedes Jahr über den Sommer hinweg wechselnd anbieten“, meint Johannes Gratzer, Marketingmanager.

Auch in der Kremser Gasse 6 beim Bachinger gibt es mittlerweile 24 Geschmacksrichtungen zu probieren. Neben den Klassikern finden sich dieses Jahr auch neue Sorten wie Joghurt Zuckerfrei und Proteineis. Die Filiale am Domplatz wird erst im April ihre Vitrine öffnen.

Aber nicht nur in der Innenstadt, sondern auch am Viehofner See kann man schon eine süße Abkühlung genießen. Die Seedose hat wieder geöffnet und startet „volle Kanone“ in die Saison, wie Inhaber Erwin Nolz meint. Wie gewohnt, gibt es Eis vom Eis-Greissler, zehn Sorten, um genau zu sein. Vier davon sind vegan, nämlich Hafer-Mandel, Schoko, Himbeersorbet und Mangosorbet. Zu Ostern kommt noch ein Schmankerl, es gibt Kärntner Reindling in Eis-Form.

